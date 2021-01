VVV-Venlo-Willem II ·

90+3' GOAL VVV-Venlo! 2-1



Giorgos Giakoumakis beslist de wedstrijd in extremis in het voordeel van de Venlonaren! De verdediging van Willem II legt de rode loper voor de spits uit, die daar dankbaar gebruik van maakt. Hij maakt zijn twaalfde van het seizoen en is nu alleen topscorer van de Eredivisie.