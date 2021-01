Real Madrid-coach Zinédine Zidane was zaterdag furieus na het 0-0-gelijkspel tegen Osasuna. Door de storm Filomeno werd de wedstrijd op een bevroren en besneeuwd veld gespeeld.

"Dit had niets met voetbal te maken. Deze wedstrijd had nooit gespeeld mogen worden", mopperde Zidane op de persconferentie na de wedstrijd in Pamplona.

De selectie van Real Madrid zat vrijdag vier uur lang in het vliegtuig te wachten tot het op kon stijgen voor de vlucht naar de noordelijke regio Navarra. In Madrid was twintig centimeter sneeuw gevallen, wat voor grote opstoppingen zorgde. Pas na middernacht kwamen de spelers aan in Pamplona.

"De bond heeft bepaald dat de wedstrijd gespeeld moest worden, maar op dit bevroren veld was voetballen eigenlijk onmogelijk", zei Zidane. "De hele selectie is er erg boos over."

Het veld van Osasuna wordt voor de wedstrijd sneeuwvrij gemaakt. Het veld van Osasuna wordt voor de wedstrijd sneeuwvrij gemaakt. Foto: Pro Shots

Courtois nog kwader dan Zidane

Doelman Thibaut Courtois was zo mogelijk nog kwader dan zijn trainer. "We zijn gewoon mensen, geen poppen. We waren vandaag onderdeel van een show die altijd maar door moet gaan."

"Onderweg naar het stadion reed de bus over een weg vol met sneeuw", vertelde de Belgische keeper. "We moeten aan de veiligheid van de spelers denken. Ook wij hebben familie. Het is jammer dat La Liga ons heeft gedwongen vandaag te spelen."

Trainer Zidane in de sneeuw in Pamplona. Trainer Zidane in de sneeuw in Pamplona. Foto: Pro Shots

Duel koploper Atlético wel afgelast

Real weet nog niet hoe en wanneer het terugkeert naar de Spaanse hoofdstad. De luchthaven van Madrid is in ieder geval tot zondagmiddag gesloten.

"We weten niet hoe we thuis kunnen komen en wat we zondag gaan doen", zei Zidane. "Maar mijn grootste klacht gaat over de wedstrijd, onder deze omstandigheden kun je niet spelen. Ik weet dat ik mezelf aan het herhalen ben, maar dat is gewoon zoals het is."

Real heeft als nummer twee tien verliespunten meer dan Atlético Madrid, waarvan de wedstrijd tegen Athletic Club zaterdag wel afgelast werd. Donderdag staat er voor 'de Koninklijke' een thuisduel met de Basken op het programma.

