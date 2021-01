Trainer Pascal Jansen wilde zaterdagavond zijn beoogde sterspelers Calvin Stengs en Myron Boadu niet afvallen na nieuw puntenverlies van AZ. De Alkmaarders kwamen op bezoek bij PEC Zwolle niet verder dan 1-1.

"Stengs en Boadu hebben de kwaliteit om het verschil te maken. Maar ze hebben ook de rest van het team nodig om dat te doen", zei Jansen tegen ESPN. "Dus het ligt niet alleen aan die twee, maar ook aan de rest."

Zowel Stengs als Boadu wist dit seizoen in dertien competitieduels slechts viermaal te scoren. De twee talenten debuteerden vorig jaar in Oranje, maar spelen net als hun ploeg dit seizoen een stuk minder.

Volgens Jansen konden zijn twee goudhaantjes ook in Zwolle het verschil niet maken, doordat het baltempo bij AZ achterin te laag was. "PEC hield het heel gesloten, dat is natuurlijk hun goed recht. Daar moeten wij een antwoord op hebben met een hoog baltempo, maar daar heb ik te weinig van gezien."

Na een uur spelen paste Jansen zijn formatie aan door Teun Koopmeiners in de defensie te zetten om de opbouw te verzorgen en Stengs als aanvallende middenvelder te laten spelen. Al snel resulteerde die omzetting in de gelijkmaker van Fredrik Midtsjø.

AZ-coach Pascal Jansen. AZ-coach Pascal Jansen. Foto: Pro Shots

Stengs kritisch op eigen spel

Stengs gaf aan dat hij liever 'op 10' speelt dan aan de zijkant. "Daar kom je vaker aan de bal en kun je makkelijker gevaarlijk worden, omdat je kan uitwijken naar links of rechts en voor de goal kunt komen. Als rechtsbuiten moet je meer aan de zijkant blijven."

De 22-jarige aanvaller was kritisch op zijn eigen spel. "Ik vond mezelf zeker niet goed spelen. Ik kwam te weinig aan de bal. Ik vind dat ik stabieler en beslissender moet worden."

Ook Jansen was niet tevreden met het optreden van Stengs. "Hij was wederom ongelukkig. Hij heeft zijn eigen niveau opnieuw niet gehaald."

De trainer vindt niet dat Stengs in het centrum beter tot zijn recht komt dan op de flank. "Hij heeft hele goede wedstrijden op 10 gespeeld, maar ook hele goede wedstrijden aan de rechterkant. We hebben meerdere spelers die goed op 10 kunnen spelen."

AZ speelt in januari tegen traditionele top drie

AZ staat na het gelijkspel in Zwolle teleurstellend vijfde. Bovendien staan er deze maand enkele zware duels (woensdag PSV-uit, 24 januari Feyenoord-uit en 31 januari Ajax-thuis) op het programma.

"Vorig seizoen hebben we laten zien dat we in toppers goed kunnen presteren", hield Jansen desondanks de moed erin.

