Terence Kongolo heeft zaterdag zijn eerste minuten gespeeld na bijna een jaar blessureleed. De viervoudig Oranje-international is erg dankbaar dat hij na al die tijd weer kon spelen voor Fulham.

"Allereerst wil ik iedereen bedanken die betrokken is geweest bij mijn herstel. Het voelt goed om na 348 dagen eindelijk weer speelminuten te hebben gemaakt", schrijft Kongolo na de 0-2-zege (na verlenging) op QPR op Instagram.

De 26-jarige verdediger speelde de eerste 67 minuten van het FA Cup-duel mee. "Zware tijden gaan voorbij, maar sterke mensen houden vol", vervolgt Kongolo. "Houd je ogen open, want God zal me belonen voor mijn harde werk."

Kongolo, die als wisselspeler met Oranje het bronzen WK van 2014 in Brazilië meemaakte, brak in februari vorig jaar zijn voet. Tijdens zijn herstel kreeg hij te maken met terugslagen. Zo hield een kuitblessure hem eerder van zijn rentree af.

Kenny Tete (r) speelde zijn eerste duel voor Fulham sinds september. Kenny Tete (r) speelde zijn eerste duel voor Fulham sinds september. Foto: Pro Shots

Ook Tete maakt rentree na blessureleed

Met Fulham wacht Kongolo een degradatiestrijd in de Premier League. De Londense ploeg staat momenteel achttiende. Manager Scott Parker is blij dat hij weer over de verdediger kan beschikken.

"Hij kan enorm belangrijk voor ons zijn, net als Kenny Tete en Josh Onomah die vandaag terugkeerden van blessures", zegt de trainer op de website van Fulham. "Terence heeft elf maanden niet gespeeld, ik ben echt onder de indruk van hoe hij het vandaag gedaan heeft."

"Natuurlijk heeft hij nog een weg te gaan en dat geldt ook voor Kenny", zegt Parker over Tete, die sinds september aan de kant stond met een kuitblessure. "Zij moeten nu fit blijven en langzaam sterker worden, want ze zullen een vitale rol gaan spelen dit seizoen."

Parker was tevreden dat Fulham zich voor de vierde ronde in de FA Cup plaatste ten koste van de club uit het Championship. "We houden zo het momentum vast. We zijn nu vijf duels op rij ongeslagen en hebben de nul gehouden. Dat zijn positieve dingen."

