Memphis Depay heeft Olympique Lyon zaterdag met een treffer en een assist aan een gelijkspel geholpen tegen Stade Rennes: 2-2. In Italië maakte Zlatan Ibrahimovic zijn rentree bij AC Milan, dat met 2-0 won van Torino.

Koploper Lyon stevende bij Rennes lang af op de tweede nederlaag van het seizoen. Clément Grenier zette de thuisploeg na twintig minuten op voorsprong en tien minuten na rust maakte Benjamin Bourigeaud er 2-0 van.

Memphis bracht Lyon tien minuten voor tijd met een fraaie volley terug in de wedstrijd en in de 83e minuut wist de 26-jarige Nederlander met een voorzet het hoofd van Jason Denayer te bereiken, waarna de Belg voor de gelijkmaker zorgde.

Voor Memphis betekende zijn treffer zijn tiende doelpunt van het seizoen. Woensdag was hij ook al twee keer trefzeker in de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen RC Lens.

Memphis Depay was zaterdag opnieuw belangrijk voor Olympique Lyon.

Bakker wint met PSG, ook Botman loopt in met Lille

Paris Saint-Germain boekte een 3-0-zege op Stade Brest en liep zo twee punten in op de concurrent uit het zuiden van Frankrijk. Moise Kean, Mauro Icardi en Pablo Sarabia maakte de treffers voor de regerend kampioen, waarbij de Nederlander Xavi Simons de volledige wedstrijd op de bank bleef. Mitchel Bakker werd na 65 minuten gewisseld.

Ook Lille nadert koploper Lyon tot op een punt. Met Sven Botman de volledige wedstrijd binnen de lijnen won de nummer drie uit de Ligue 1 met 0-1 bij Olympique Nimes. Burak Yilmaz zorgde na een klein half uur voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Zlatan Ibrahimovic maakte zaterdag na elf duels weer speelminuten voor AC Milan.

Ibrahimovic maakt na elf duels rentree

In San Siro viel de 39-jarige Ibrahimovic, die vanwege een kuitblessure elf duels aan de kant stond, in de 85e minuut in bij AC Milan. Op dat moment stond de 2-0-eindstand door een goal van Rafael Leão en een benutte strafschop van Franck Kessié - beide goals vielen voor rust - al op het scorebord.

Ibrahimovic is dit seizoen van grote waarde voor de 'Rossoneri'. Voor zijn blessure was de Zweed in tien wedstrijden al goed voor elf treffers en twee assists.

Milan herstelt zich met de zege op Torino van de nederlaag eerder deze week tegen Juventus (1-3). De ploeg van trainer Stefano Pioli heeft dankzij de overwinning vier punten voorsprong op nummer twee Internazionale, die zondag op bezoek gaat bij AS Roma.

Eerder op zaterdag bleef Atalanta dankzij een 1-4-zege bij Benevento voor het negende duel op rij ongeslagen. Marten de Roon en Hans Hateboer speelden de hele wedstrijd tegen Benevento, terwijl Sam Lammers opnieuw op de bank bleef. Atalanta klom dankzij de zege naar de vierde plaats in de Serie A.

