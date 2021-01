Vitesse is zaterdag goed begonnen aan 2021. De ploeg van trainer Thomas Letsch speelde niet fantastisch tegen Heracles Almelo, maar won wel: 0-2.

Een frommelgoal die werd geregistreerd als een eigen doelpunt van Heracles Almelo-verdediger Robin Pröpper was lang de enige treffer in Almelo. Vlak voor tijd besliste Matús Bero de wedstrijd.

Vitesse klimt door de overwinning ten koste van Feyenoord naar de derde plaats, op één punt van PSV en op twee punten van Ajax. Die drie ploegen komen zondag nog in actie. De Arnhemmers hoeven in tegenstelling tot Ajax, PSV, Feyenoord en AZ geen toppers te spelen deze maand. Dinsdag wacht een thuisduel met FC Utrecht.

Heracles Almelo leed al zijn achtste nederlaag in vijftien wedstrijden. De formatie van coach Frank Wormuth staat twaalfde.

Weinig kansen in Erve Asito

Remko Pasveer was terug in Almelo, waar bij tussen 2006 en 2014 135 Eredivisie-duels speelde voor Heracles, en de Vitesse-keeper moest al na vijf minuten redding brengen op een schot van Silvester van der Water. Even later stopte hij ook pogingen van Sinan Bakis en Rai Vloet.

Vitesse had het meeste balbezit in Erve Asito, maar alleen Oussama Tannane zorgde af en toe voor wat gevaar. De spelmaker, ook met een verleden in Almelo, kreeg na een half uur een flinke tackle van Bakis te verwerken, die de spits van Heracles 'slechts' een gele kaart opleverde.

Vlak voor rust was het toch Vitesse dat op voorsprong kwam, al kwam daar flink wat geluk bij kijken. Na een afgeslagen corner belandde de bal uit de kluts bij Bero, die vanaf de rand van het zestienmetergebied op goal schoot. De poging werd van richting veranderd door Heracles-aanvoerder Pröpper, waardoor keeper Janis Blaswich kansloos was.

In de tweede helft gebeurde er amper wat, ook niet na een driedubbele wissel van Heracles-trainer Wormuth. Zeven minuten voor tijd kreeg Bero na een prima aanval alsnog een treffer achter zijn naam (0-2), waardoor Vitesse al zijn tiende competitiezege van het seizoen boekte.

