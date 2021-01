FC Twente heeft zaterdag in de Eredivisie zonder problemen afgerekend met FC Emmen. De ploeg uit Enschede, waar topscorer Danilo op de bank begon, was in Drenthe met 1-4 te sterk voor de hekkensluiter.

De 21-jarige Danilo, dit seizoen met elf doelpunten de topscorer van de Eredivisie is, moest vanwege een korte vakantie in Brazilië in quarantaine. Hij miste daardoor een aantal trainingen en kreeg in Emmen rust van trainer Ron Jans.

De doelpunten van de Braziliaan werden niet gemist door Twente. De openingsfase leverde weinig spektakel op, maar bij de eerste kans was het wel direct raak voor de bezoekers. Václav Cerný schoot de bal binnen na een goede voorzet van Jayden Oosterwolde.

Queensy Menig verdubbelde de marge voor de tukkers. De buitenspeler werd ingespeeld door Cerný en krulde de bal via de onderkant van de lat binnen. Nog voor de pauze werd het ook 0-3. Jesse Bosch reageerde attent op een voorzet van Oosterwolde en tikte bij de tweede paal binnen.

Queensy Menig was opnieuw trefzeker voor FC Twente. Queensy Menig was opnieuw trefzeker voor FC Twente. Foto: Pro Shots

Danilo na invalbeurt direct belangrijk

Na de pauze probeerde FC Emmen nog wel wat van de wedstrijd te maken en dat lukte na een uur spelen ook. Miguel Araujo kopte raak nadat Twente-doelman Joël Drommel een hoge bal volledig verkeerd had ingeschat.

De aanzet voor een comeback werd het niet, want vier minuten later werd het 1-4 door Cerný. De Tsjech werd aangespeeld door Danilo, die nog geen minuut daarvoor was ingevallen, en rondde vervolgens knap af.

De slotfase van het duel leverde geen opwinding meer op, waardoor Twente de vierde uitzege op rij kon noteren. De landskampioen van 2010 staat nu zesde met 27 punten na vijftien wedstrijden.

Jesse Bosch tekende voor de 0-3 in Emmen. Jesse Bosch tekende voor de 0-3 in Emmen. Foto: Pro Shots

