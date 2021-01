FC Barcelona heeft voor het eerst dit seizoen drie competitiewedstrijden op rij gewonnen. De ploeg van Ronald Koeman was zaterdag mede door twee goals van Lionel Messi met 0-4 te sterk voor Granada. Sevilla won van Real Sociedad door een hattrick van de concurrent van Luuk de Jong.

Barcelona won dit kalenderjaar ook al de uitwedstrijden tegen SD Huesca (0-1) en Athletic Club (2-3) en is nu de nummer drie van La Liga. Messi staat na drie duels in 2021 op vier goals en een assist. Met elf treffers dit seizoen is hij 'gewoon' weer de topscorer in Spanje.

Barcelona besliste het duel in Estadio Nuevo Los Cármenes al in de eerste helft. Antoine Griezmann opende in de twaalfde minuut met wat fortuin de score. Granada hoopte op buitenspel, maar de bal kwam via het been van een speler van de thuisploeg bij de Fransman.

Twintig minuten later stond het 0-2 via Messi. De Barça-aanvoerder kreeg te veel ruimte op de rand van het strafschopgebied en krulde de bal met links fraai in de kruising. Vlak voor rust tekende Messi met een lage vrije trap ook voor de 0-3. Het was de 37e keer dat de Argentijn in La Liga scoorde uit een directe vrije trap.

In de 63e minuut scoorde ook Griezmann voor de tweede keer. De aanvaller nam de bal met links knap aan na een fraai passje van landgenoot Ousmane Dembélé en schoot met rechts raak uit een moeilijke hoek. Koeman kon vervolgens Messi en Frenkie de Jong 25 minuten rust geven en bij Granada kreeg Jesús Vallejo nog rood.

Sergio Busquets speelde zijn zeshonderdste officiële wedstrijd voor FC Barcelona. Hij is de vierde speler die deze mijlpaal bereikt, na Xavi (767), Messi (752) en Andrés Iniesta (674). Sergiño Dest deed negentig minuten mee in Granada.

Messi en De Jong vieren de 0-2 van de captain. Messi en De Jong vieren de 0-2 van de captain. Foto: Pro Shots

Bijrol voor Luuk de Jong

Bij Sevilla-Real Sociedad werd er binnen een kwartier al vier keer gescoord. Sevilla-aanvaller Youssef En Nesyri tekende voor de 1-0 en de 2-1 en voormalig Willem II-spits Alexander Isak en Sevilla-verdediger Diego Carlos (eigen doelpunt) maakten gelijk voor Sociedad. De 3-2 van En Nesyri in de 46e minuut was de winnende goal.

Luuk de Jong mocht pas in de 89e minuut invallen voor En Nesyri. De Oranje-international scoorde dit seizoen in zestien competitieoptredens slechts tweemaal.

Sevilla is al acht duels op rij zonder nederlaag en staat dankzij de zege net als Sociedad op dertig punten in La Liga. De Basken hebben wel drie duels meer gespeeld.

Youssef En Nesyri was de grote man bij Sevilla. Youssef En Nesyri was de grote man bij Sevilla. Foto: Pro Shots

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in La Liga