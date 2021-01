ADO Den Haag heeft zaterdag na tien duels zonder zege eindelijk weer eens gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ruud Brood was in Waalwijk dankzij een doelpunt van Boy Kemper met 0-1 te sterk voor RKC.

De 21-jarige Kemper haalde in de zeventiende minuut van afstand uit en verraste daarmee RKC-doelman Kostas Lamprou, die de kracht in zijn handen miste om de bal uit het doel te tikken. De treffer van Kemper, die daarmee het eerste Eredivisie-doelpunt van 2021 maakte, bleek de enige goal van de wedstrijd te zijn.

Bij ADO stonden de teruggekeerde Daryl Janmaat en winteraankoop Marko Vejinovic direct in de basis. Voormalig international Janmaat leek voor rust door een handsbal een strafschop te veroorzaken, maar zowel scheidsrechter Serdar Gözübüyük als de VAR zag er niets in. Vejinovic werd tot twee keer toe uit een vrije trap gevaarlijk.

ADO had het grootste gedeelte van de wedstrijd onder controle, maar werd in de tweede helft aan het wankelen gebracht door de thuisploeg. Een kwartier voor tijd redde doelman Luuk Koopmans uitstekend op een schot van Sylla Sow en in de negentigste minuut had Koopmans ook een antwoord op een poging van Saïd Bakkati.

De teruggekeerde Daryl Janmaat speelde zaterdag na twaalf jaar weer in het shirt van ADO Den Haag. Foto: ANP

RKC dicht bij gelijkmaker in 99e minuut

Mede door een langdurige blessurebehandeling van Vicente Besuijen, die een bloedneus opliep na een ongelukkige botsing met Vurnon Anita, kreeg RKC negen minuten langer de tijd om de gelijkmaker te noteren.

Diezelfde Besuijen kreeg in de 99e minuut de beste kans om te scoren, maar een vrije schietkans in het strafschopgebied ging centimeters langs de verkeerde kant van de paal.

ADO klom dankzij de zege ten koste van VVV en Willem II naar de vijftiende plek in de Eredivisie en nadert nummer veertien RKC tot op twee punten. Later op zaterdag staan FC Emmen-FC Twente, Heracles-Vitesse, PEC Zwolle-AZ en FC Utrecht-FC Groningen op het programma.

