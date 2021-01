Schalke 04 is zaterdag aan een dramatisch record in de Bundesliga ontsnapt. 'Die Königsblauen' wonnen met 4-0 van Hoffenheim en dat was de eerste competitiezege sinds 17 januari vorig jaar (dertig duels geleden). Peter Bosz leed met Bayer Leverkusen voor de derde keer op rij puntenverlies.

Schalke 04 voorkwam met de overwinning een evenaring van het negatieve Bundesliga-record van Tasmania Berlin, dat in het seizoen 1965/1966 31 wedstrijden op rij geen overwinning boekte.

Matthew Hoppe werd de grote man bij Schalke tegen Hoffenheim. De negentienjarige aanvaller, die tot zaterdag nog niet had gescoord voor zijn club, maakte de eerste drie doelpunten. Hij werd daarmee de eerste Amerikaan met een hattrick in de Bundesliga.

Amine Harit was bij alle treffers van Hoppe de aangever. De Marokkaans-international tekende met een bekeken schuiver zelf voor de 4-0. Schalke, waar Huub Stevens eind vorig jaar nog twee duels op de bank zat, is door de zege ook geen hekkensluiter meer in Duitsland.

Matthew Hoppe viert zijn derde treffer tegen Hoffenheim. Matthew Hoppe viert zijn derde treffer tegen Hoffenheim. Foto: Pro Shots

Bosz profiteert met Leverkusen half van nederlaag Bayern

In de top van de Bundesliga was er opnieuw geen overwinning voor Bayer Leverkusen. De ploeg van Bosz kwam, na twee nederlagen op rij, thuis niet verder dan 1-1 tegen Werder Bremen.

Voormalig Leverkusen-speler Ömer Toprak zette de bezoekers vlak na rust zelfs op voorsprong, maar Patrik Schick voorkwam twintig minuten voor tijd dat 'Die Werkself' voor de derde keer op rij zou verliezen.

Bayer Leverkusen blijft de nummer drie in de Bundesliga. De achterstand op koploper Bayern Munchen, dat vrijdag verloor bij Borussia Mönchengladbach, is vier punten.