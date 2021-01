Jong Ajax heeft zaterdag opnieuw niet weten te winnen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag kwam in eigen huis niet langs Helmond Sport: 2-2.

Alle doelpunten op sportpark De Toekomst vielen in de eerste helft. Jaymillio Pinas zorgde in de tiende minuut voor de 1-0 door van dichtbij binnen te werken, waarna Helmond Sport via Alec van Hoorenbeeck en Karim Loukili de leiding pakte.

Aan het einde van de eerste helft was het Victor Jensen die de rust- en eindstand op 2-2 bepaalde. De twintigjarige Deen maakte in december al zijn debuut in de hoofdmacht, maar moet het vooralsnog met wedstrijden bij de beloften doen.

Jong Ajax heeft nu al acht wedstrijden op rij niet gewonnen. De laatste overwinning van de Amsterdammers dateert van 7 november, toen uitgerekend koploper SC Cambuur met 2-3 werd verslagen.

Helmond Sport doet het dit seizoen niet veel beter en bezet na negentien wedstrijden de veertiende plek op de ranglijst. Nummer dertien Jong Ajax heeft twee punten meer.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Keuken Kampioen Divisie