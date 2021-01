Met Luuk de Jong als invaller heeft Sevilla zaterdag met 3-2 gewonnen van concurrent Real Sociedad. Youssef En Nesyri maakte alle drie de treffers voor de thuisploeg. In Italië boekte Atalanta een ruime zege op Benevento.

Binnen een kwartier werd er al vier keer gescoord bij Sevilla-Real Sociedad. En Nesyri maakte de 1-0, de 2-1, voormalig Willem II-spits Alexander Isak en Sevilla-verdediger Diego Carlos (eigen doelpunt) maakten gelijk voor Sociedad. De 3-2 van En Nesyri in de 46e minuut bleek de winnende goal te zijn.

De Jong mocht pas in de 89e minuut invallen voor En Nesyri. De Oranje-international scoorde dit seizoen in zestien competitieoptredens slechts tweemaal.

Sevilla is al acht duels op rij zonder nederlaag en staat dankzij de 3-2-zege net als Sociedad op dertig punten in La Liga. De Basken hebben wel drie duels meer gespeeld.

Atlético-Athletic afgelast

Het veld in Sevilla was zaterdag goed bespeelbaar. In andere delen van Spanje is dit weekend veel sneeuw gevallen. Het duel tussen Atlético Madrid en Athletic Club moest worden afgelast omdat de ploeg uit Bilbao niet kon landen op de luchthaven in Madrid.

Granada-Barcelona (18.30 uur) en Osasuna-Real Madrid (21.00 uur) gaan vooralsnog wel door.

Atalanta viert de openingstreffer van Ilicic (rechts). Atalanta viert de openingstreffer van Ilicic (rechts). Foto: Pro Shots

Ruime zege Atalanta tegen Benevento

In Italië is Atalanta dankzij een 1-4-zege bij Benevento al negen duels op rij zonder nederlaag. Op de ranglijst van de Serie A klimt de ploeg uit Bergamo voorlopig naar de vierde plaats.

Marten de Roon en Hans Hateboer speelden de hele wedstrijd tegen Benevento, terwijl Sam Lammers opnieuw op de bank bleef.

Josip Ilicic opende de score voor Atalanta, waarna Marco Sau voor de gelijkmaker zorgde. Dankzij treffers in de 70e en 71e minuut van Rafael Toloi en Duván Zapata besliste de ploeg uit Bergamo het duel in kort tijdsbestek. In de slotfase maakte Luis Muriel nog de vierde treffer.

In de Serie A staan zaterdag nog twee duels op het programma: Genoa-Bologna (18.00 uur) en koploper AC Milan tegen Torino (20.45 uur).

