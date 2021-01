Ryan Babel heeft zaterdag voor het eerst sinds eind oktober een goal gemaakt voor Galatasaray, dat met liefst 6-0 won van Gençlerbirligi. In België verloor Genk-trainer John van den Brom met 2-1 van KV Kortrijk.

De 34-jarige Babel viel bij Galatasaray-Gençlerbirligi in de 65e minuut in bij de thuisploeg en tekende amper een minuut later uit een strafschop voor de 6-0-eindstand.

Galatasaray-middenvelder Younès Belhanda blonk uit met een hattrick. Mbaye Diagne en Ogulcan Caglayan zorgden voor de andere goals.

Babel maakte afgelopen dinsdag zijn rentree, nadat hij acht wedstrijden had gemist door eerst een positieve coronatest en daarna een rugblessure.

De 67-voudig Oranje-international maakte zaterdag zijn tweede goal van het seizoen in de Turkse competitie. Zijn eerste was op 31 oktober tegen Ankaragücü (1-0-zege).

Van den Brom verliest met Genk

Het KRC Genk van Van den Brom greep door een nederlaag in de uitwedstrijd bij KV Kortrijk (2-1) naast de koppositie in de Belgische Jupiler Pro League.

Habib Guèye scoorde tweemaal voor Kortrijk. Paul Onuachu maakte gelijk voor KRC Genk, dat een achterstand van een punt op koploper Club Brugge houdt.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Jupiler Pro League