Ryan Babel heeft zaterdag voor het eerst sinds eind oktober een goal gemaakt voor Galatasaray, dat met liefst 6-0 won van Gençlerbirligi. In zette Atalanta zijn goed reeks voort door een zege op Benevento: 1-4.

De 34-jarige Babel viel bij Galatasaray-Gençlerbirligi in de 65e minuut in bij de thuisploeg en tekende amper een minuut later uit een strafschop voor de 6-0-eindstand.

Galatasaray-middenvelder Younès Belhanda blonk uit met een hattrick. Mbaye Diagne en Ogulcan Caglayan zorgden voor de andere goals.

Babel maakte afgelopen dinsdag zijn rentree, nadat hij acht wedstrijden had gemist door eerst een positieve coronatest en daarna een rugblessure.

De 67-voudig Oranje-international maakte zaterdag zijn tweede goal van het seizoen in de Turkse competitie. Zijn eerste was op 31 oktober tegen Ankaragücü (1-0-zege).

Atalanta viert de openingstreffer van Ilicic (rechts).

Ruime zege Atalanta tegen Benevento

In Italië is Atalanta dankzij de 1-4-zege bij Benevento al negen duels op rij zonder nederlaag. Op de ranglijst van de Serie A klimt de ploeg uit Bergamo voorlopig naar de vierde plaats.

Marten de Roon en Hans Hateboer speelden de hele wedstrijd tegen Benevento, terwijl Sam Lammers opnieuw op de bank bleef.

Josip Ilicic opende de score voor Atalanta, waarna Marco Sau voor de gelijkmaker zorgde. Dankzij treffers in de 70e en 71e minuut van Rafael Toloi en Duván Zapata besliste de ploeg uit Bergamo het duel in kort tijdsbestek. In de slotfase maakte Luis Muriel nog de vierde treffer.

Van den Brom verliest met Genk

Het KRC Genk van trainer John van den Brom greep door een nederlaag in de uitwedstrijd bij KV Kortrijk (2-1) naast de koppositie in de Belgische Jupiler Pro League.

Habib Guèye scoorde tweemaal voor Kortrijk. Paul Onuachu maakte gelijk voor KRC Genk, dat een achterstand van een punt op koploper Club Brugge houdt.

