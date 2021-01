West Ham United-manager David Moyes denkt dat hij een goede deal heeft gesloten door Sébastien Haller aan Ajax te verkopen. De Amsterdamse club brak vrijdag een Eredivisie-record door 22,5 miljoen euro te betalen voor de Franse spits.

"We hadden dit bod niet meer verwacht", zei Moyes op een persconferentie in de aanloop naar het FA Cup-duel met Stockport County. "Als we dit niet hadden geaccepteerd, hadden we misschien nooit meer zo'n hoog bod gekregen."

West Ham United nam de oud-spits van Auxerre en FC Utrecht anderhalf jaar geleden nog voor 50 miljoen euro over van Eintracht Frankfurt. Dit seizoen kon Haller (26) met drie treffers in zestien Premier League-duels niet overtuigen.

Zowel Moyes als Haller kwam tot de conclusie dat de speelstijl van West Ham United een ander type aanvaller vereist. "Maar hij heeft het goed gedaan hier, hij heeft ons een paar keer aan een overwinning geholpen", zei de Schotse manager. "We wensen hem veel succes bij Ajax. Dit is een mooie stap voor hem."

Moyes hoopt een vervanger te vinden, maar de zoektocht moet nog gaan beginnen. "We hadden zeker niet gepland om Haller deze transferwindow te verkopen. Maar dankzij deze transfersom hebben we wel weer de mogelijkheid om andere spelers aan te trekken", aldus Moyes.

Haller kan zondag debuteren voor Ajax, dat om 16.45 uur aan de topper tegen PSV begint.