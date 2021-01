Manchester United heeft zaterdag met basisspeler Donny van de Beek in de derde ronde van de FA Cup afgerekend met Watford: 1-0. Derby County leed met een team vol jeugdspelers een historische nederlaag tegen de amateurs van Chorley FC en bekerhouder Arsenal won na verlenging van Newcastle United.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær gaf bijna al zijn vaste basisspelers rust tegen Watford, de nummer zes van het Championship.

Van de Beek stond daardoor voor het eerst sinds het League Cup-duel met Everton op 23 december (0-2-zege) aan de aftrap. In de vorige vier wedstrijden kreeg hij in totaal slechts twee minuten speeltijd.

De Nederlander vormde samen met gelegenheidsaanvoerder Scott McTominay het controlerende deel van het middenveld. McTominay tekende in de vijfde minuut op aangeven van Alex Telles voor de enige goal van de wedstrijd op Old Trafford.

Manchester United-verdediger Eric Bailly raakte geblesseerd door een actie van zijn eigen keeper Dean Henderson.

Hele eerste elftal van Derby County in isolatie

Bij Championship-club Derby County zitten alle spelers en stafleden van het eerste elftal, onder wie trainer Wayne Rooney, in isolatie vanwege coronabesmettingen. Tegen Chorley stond daardoor een mix van jeugdspelers uit de elftallen onder 23 en 18 jaar aan de aftrap, met een gemiddelde leeftijd van negentien jaar.

De uitschakeling is dan ook bijna geen blamage te noemen. Chorley, dat uitkomt op het zesde niveau van Engeland en voor het eerst in de derde ronde van de FA Cup stond, opende al in de tiende minuut de score via Connor Hall. Mike Calveley zorgde zes minuten voor tijd voor de 2-0 in Victory Park.

Het is de eerste keer sinds 1991 dat een club van het zesde niveau in Engeland in de FA Cup te sterk is voor een Premier League- of Championship-club. Dertig jaar geleden was Woking FC met 4-2 te sterk voor West Bromwich Albion.

West Brom blameert zich tegen League One-club

Arsenal kwam tegen Newcastle United pas in de 109e minuut op voorsprong, uitgerekend via Emile Smith Rowe. De invaller kreeg in de blessuretijd van de tweede helft een rode kaart, maar na tussenkomst van de VAR werd dat geel. Pierre-Emerick Aubameyang tekende voor de eindstand: 2-0.

West Bromwich Albion blameerde zich als Premier League-club door na penalty’s te verliezen van Blackpool uit de League One.

Burnley, met Erik Pieters in de basis, stevende tegen MK Dons ook af op een verrassende uitschakeling, maar na een late gelijkmaker en een strafschoppenserie won de Premier League-club toch.

Everton kwam met de schrik vrij in de derde ronde. 'The Toffees' stonden na negentig minuten nog op gelijke hoogte met Championship-club Rotherham United (1-1), maar Abdoulaye Doucouré zorgde aan het begin van de verlenging voor de bevrijdende 2-1.