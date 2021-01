Een zwaar gehavend Derby County heeft zaterdag een historische nederlaag geleden in de derde ronde van de FA Cup. De club uit het Championship, dat door een corona-uitbraak met een elftal vol jeugdspelers aantrad, verloor met 2-0 van Chorley FC uit de National League North.

Door de vele coronabesmettingen bij Derby County zitten alle spelers en stafleden van het eerste elftal, onder wie trainer Wayne Rooney, in isolatie. Tegen Chorley stond een mix van jeugdspelers uit de elftallen onder 23 en 18 jaar aan de aftrap, met een gemiddelde leeftijd van negentien jaar.

De uitschakeling is dan ook bijna geen blamage te noemen. Chorley, dat uitkomt op het zesde niveau van Engeland, opende al in de tiende minuut de score via Connor Hall. Mike Calveley zorgde zes minuten voor tijd voor de 2-0 in Victory Park.

Het was de eerste keer dat Chorley uitkwam in de derde ronde van de FA Cup. De verrassing van het bekertoernooi was in de vorige ronde al te sterk voor League One-club Peterborough United.

Het is tevens de eerste keer sinds 1991 dat een club van het zesde niveau in Engeland in de FA Cup te sterk is voor een Premier League- of Championship-club. Dertig jaar geleden was Woking FC met 4-2 te sterk voor West Bromwich Albion.

Everton met de schrik vrij

In tegenstelling tot Derby County kwam Everton met de schrik vrij in de derde ronde. 'The Toffees' stonden na negentig minuten nog op gelijke hoogte met Championship-club Rotherham United (1-1), maar Abdoulaye Doucouré zorgde aan het begin van de verlenging voor de bevrijdende 2-1.