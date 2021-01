Zlatan Ibrahimovic kan zaterdag na lange afwezigheid zijn rentree maken bij AC Milan. De spits maakt deel uit van de selectie voor het duel met Torino in de Serie A.

De 39-jarige Ibrahimovic speelde zijn laatste wedstrijd op 22 november 2020, toen AC Milan met 1-3 won bij Napoli. Daarna miste hij door een kuitblessure acht competitieduels en drie wedstrijden in de groepsfase van de Europa League.

De terugkeer van Ibrahimovic is een opsteker voor AC Milan, want de Zweedse spits is dit seizoen van grote waarde voor de club. In tien officiële wedstrijden was de oud-Ajacied al goed voor elf treffers en twee assists.

Ook zonder Ibrahimovic bleef AC Milan lange tijd ongeslagen in de Serie A, maar deze week leden de 'Rossoneri' hun eerste nederlaag van het seizoen. Ze verloren woensdag in San Siro met 1-3 van Juventus.

Het was overigens niet de eerste keer dit seizoen dat Ibrahimovic wedstrijden van AC Milan aan zich voorbij moest laten gaan. De 116-voudig international raakte in september besmet met het coronavirus en miste in die periode vier officiële duels.

De thuiswedstrijd van AC Milan tegen laagvlieger Torino begint zaterdag om 20.45 uur. De ploeg van trainer Stefano Pioli staat nog altijd aan kop in de Serie A, al heeft naaste belager Internazionale slechts één punt minder.

