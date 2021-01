Manuel Lanzini heeft zaterdag een donatie aan de voedselbank in Londen gedaan. De Argentijnse middenvelder van West Ham United wil op die manier goedmaken dat hij met Kerstmis de coronaregels had geschonden.

De 27-jarige Lanzini bood al eerder zijn excuses aan, nadat er een foto was opgedoken waarop hij Kerstmis vierde met de Spaanstalige Tottenham Hotspur-spelers Erik Lamela, Giovani Lo Celso en Sergio Reguilón. In Londen was het niet toegestaan om Kerstmis met mensen buiten het eigen huishouden te vieren.

"Ik heb veel nagedacht over mijn daden en met de club en de trainer gesproken. Ik kan niet veranderen wat er is gebeurd, maar ik kan er wel voor zorgen dat hier iets goeds uitkomt", schrijft Lanzini op zijn sociale media.

"Ik speel al lang bij West Ham en weet wat de gemeenschap betekent voor de club. Ik wil met mijn donatie aan de Newham Foodbank iets teruggeven en hoop hiermee veel mensen te helpen in een moeilijke periode."

Premier League dreigt met disciplinaire straffen

Viervoudig Argentijns international Lanzini is een van de vele spelers in de Premier League die onlangs in opspraak kwam vanwege het schenden van de coronaregels. De regering in het Verenigd Koninkrijk kondigde een strenge lockdown af na de uitbraak van een nieuwe mutatie van het virus.

Vrijdag maakte de Premier League bekend dat er disciplinaire straffen zullen worden uitgedeeld aan spelers die zich niet aan het coronaprotocol houden.

