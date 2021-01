De wedstrijd tussen koploper Atlético Madrid en Athletic Club gaat zaterdag niet door. De bezoekers uit Bilbao konden vrijdag niet in Madrid landen als gevolg van de zware sneeuwval in Spanje.

Meteorologen verwachten in totaal tot 20 centimeter sneeuw in en om Madrid, waar momenteel code rood geldt. Vluchten naar de Spaanse hoofdstad zijn geannuleerd of worden omgeleid; dat gold vrijdag ook voor het vliegtuig met daarin de spelers en staf van Athletic Club.

De formatie vertrok bewust een uur later uit Bilbao in de hoop alsnog te kunnen landen op luchthaven Adolfo Suárez Madrid-Barajas, maar dat bleek onmogelijk. De landing kon niet worden ingezet en daarop besloot de gezagvoerder terug naar Bilbao te vliegen.

De wedstrijd tussen Atlético Madrid en Athletic Club zou zaterdag om 16.15 uur beginnen in het Wanda Metropolitano. Het is nog niet bekend wanneer het duel wordt ingehaald.

Real Madrid kwam vrijdag eveneens in de problemen door de sneeuwstorm. De 'Koninklijke' stond uren vast op de startbaan van het vliegveld, maar zette uiteindelijk alsnog koers richting Pamplona. De ploeg van trainer Zinédine Zidane speelt om 21.00 uur een uitduel met Osasuna.

