Trainer Hansi Flick vindt dat Bayern München de nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach volledig aan zichzelf heeft te wijten. 'Der Rekordmeister' gaf vrijdag een snelle 0-2-voorsprong uit handen en ging met 3-2 ten onder in de Bundesliga.

"We speelden de eerste dertig minuten echt goed en bepaalden de wedstrijd, maar daarna werden we slordig. Gladbach was zeer efficiënt en maakte brutaal gebruik van drie individuele fouten bij ons. Die deden pijn", zei Flick na het duel tegen Duitse media.

Na 26 minuten leidde Bayern al met 0-2 door goals van Robert Lewandowski en Leroy Sané, maar nog voor rust kwam Mönchengladbach op gelijke hoogte door twee treffers van Jonas Hofmann. Florian Neuhaus zette de thuisploeg in de 49e minuut op voorsprong.

"Daarna konden we niet meer terug in de wedstrijd komen zoals we hadden gehoopt", baalde Flick. "We begonnen erg goed, maar deze vervelende nederlaag moeten we volledig aan onszelf toeschrijven. We zijn erg teleurgesteld."

Het was pas de tweede nederlaag van dit seizoen voor Bayern, dat de koppositie in de Bundesliga direct kan verliezen. RB Leipzig heeft twee punten minder en is zaterdag bij een zege op Borussia Dortmund de nieuwe lijstaanvoerder in Duitsland.

Bij de spelers van Bayern overheerst op dit moment vooral nog het ongeloof over het weggeven van een voorsprong. "Buitenshuis met 0-2 leiden en dan toch verliezen, doet echt veel pijn. En dat na de beste dertig minuten die we in lange tijd hebben gespeeld", besloot een teleurgestelde Leon Goretzka.

