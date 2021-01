Het door het coronavirus zwaar gehavende Aston Villa werd vrijdagavond zoals verwacht uitgeschakeld door Liverpool in de FA Cup, maar Louie Barry bewaart vooral mooie herinneringen aan het bekerduel. Het zeventienjarige talent was een van de jeugdspelers die mochten debuteren bij de thuisploeg en wist zowaar te scoren.

"Mijn familie moet gillend voor de televisie hebben gezeten", zei een dolblije Barry na de uitschakeling in de derde ronde tegen de BBC. "Ik heb heel hard gewerkt en bij het vieren van mijn doelpunt kwam het er allemaal uit. Het was pure opluchting."

Aston Villa was deze week het slachtoffer van een grote corona-uitbraak, waardoor het eerste elftal en de technische staf niet beschikbaar waren tegen Liverpool. 'The Villans' wilden desondanks gewoon spelen en verschenen met louter jeugdspelers aan de aftrap, onder wie vier talenten van het elftal voor spelers onder achttien jaar.

Na de snelle openingsgoal van Sadio Mané leek het piepjonge Aston Villa op eigen veld afgedroogd te worden, maar zo ging het niet. Het bleef lang bij 0-1 en de pas zeventienjarige Barry zorgde vlak voor rust zelfs voor de gelijkmaker nadat hij ontsnapte aan de aandacht van de Liverpool-verdedigers.

'Ik ben nog nooit zo trots geweest'

In de tweede helft ging het weliswaar alsnog mis voor Aston Villa - door goals van Georginio Wijnaldum, Mané en Mohamed Salah liep Liverpool uit naar een zege - maar dat mocht de pret niet drukken. "Ik ben nog nooit zo trots geweest op het team. We hebben van het eerste tot het laatste moment alles gegeven", aldus Barry, die in het seizoen 2019/2020 nog in de jeugdopleiding van FC Barcelona speelde.

"We wisten dat als Louie een kans zou krijgen, hij zomaar eens zou kunnen scoren", zei Mark Delaney, normaal de trainer van de beloften en tegen Liverpool gelegenheidscoach van de hoofdmacht. "We zien Louie elke dag scoren, maar het is knap om het op dit podium tegen zo'n sterk team te doen. Hij bleef heel kalm."

Bij Liverpool-manager Jürgen Klopp overheerst met name opluchting na de 1-4-zege op Villa Park, waar zijn ploeg in oktober nog met liefst 7-2 verloor. De Duitser had geen idee hoe hij zich voor moest bereiden op een Aston Villa met allemaal jeugdspelers.

"Dit was echt lastig. Ik heb in mijn leven nog nooit voor zo'n uitdaging gestaan. Al onze voorbereidingen op deze wedstrijd konden de prullenbak in. Jeugdspelers zijn altijd goed en als je ondermaats speelt, kan je in de problemen komen. Na rust speelden we zoals we de wedstrijd eigenlijk moesten starten", aldus Klopp.