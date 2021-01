Georginio Wijnaldum heeft Liverpool vrijdag aan een overwinning geholpen in de derde ronde van de FA Cup. De Oranje-international maakte het tweede doelpunt voor zijn ploeg in de met 1-4 gewonnen uitwedstrijd tegen Aston Villa, dat met een piepjong elftal speelde vanwege een corona-uitbraak binnen de club.

Aston Villa meldde begin deze week dat een groot aantal spelers en stafleden positief was getest op het coronavirus. Donderdag leverde een nieuwe testronde nog meer besmettingen op, waardoor het trainingscomplex van de club uit Birmingham werd gesloten.

Door de corona-uitbraak was het onzeker of de bekerwedstrijd tegen Liverpool wel door kon gaan, maar Aston Villa moest 'gewoon' in actie komen. Maar liefst veertien spelers uit de A-selectie, onder wie Anwar El Ghazi, testten positief op COVID-19.

Hierdoor had Aston Villa geen andere keus dan met een piepjong elftal met een gemiddelde leeftijd van 18,3 jaar aan te treden tegen Liverpool. De pas zeventienjarige Lamare Bogarde, het neefje van voormalig Oranje-international Winston Bogarde en de broer van 1899 Hoffenheim-verdediger Melayro Bogarde, en de even oude Sil Swinkels maakten hun debuut bij Villa.

De pas zeventienjarige Sil Swinkels speelde het laatste kwartier mee bij Aston Villa.

Villa halverwege verrassend op 1-1

Aston Villa kwam al na vier minuten op achterstand door een doelpunt van Sadio Mané. Er werd gevreesd voor een nederlaag met grote cijfers, maar enkele minuten voor rust zorgde Louie Barry voor de verrassende gelijkmaker.

In de tweede helft stelde Liverpool alsnog orde op zaken op Villa Park. Wijnaldum bezorgde zijn ploeg vanaf de rand van het zestienmetergebied weer de voorsprong, waarna Mané en Mohamed Salah de overwinning veiligstelden.

Ook Wolverhampton Wanderers plaatste zich voor de vierde ronde van de FA Cup. De 'Wolves', waarbij Ki-Jana Hoever in de slotfase inviel, klopten Crystal Palace met 1-0 dankzij een doelpunt van Adama Traoré. Jaïro Riedewald en Patrick van Aanholt maakten de negentig minuten vol bij de bezoekers.