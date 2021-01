Bayern München heeft vrijdag voor het eerst sinds september een nederlaag geleden in de Bundesliga. Borussia Mönchengladbach, dat de Duitse recordkampioen de laatste jaren veel vaker dwarszat, was dankzij een knappe comeback met 3-2 te sterk.

Bayern verloor al voor de vierde keer in zes ontmoetingen in Mönchengladbach en voor de 22e keer in totaal, het vaakst van alle Bundesliga-clubs. 'Der Rekordmeister' won slechts een kwart van alle 53 edities van Gladbach-Bayern.

Aanvankelijk beleefde Bayern een prettige avond, want al binnen een half uur was het 0-2. Topscorer Robert Lewandowski benutte na twintig minuten een strafschop en Leon Goretzka verdubbelde zes minuten later de score.

Het doelpunt van Lewandowski was bovendien bijzonder. De Wereldvoetballer van het Jaar maakte al de twintigste treffer in zijn veertiende Bundesliga-duel van het seizoen en is na Gerd Müller, Jupp Heynckes, Klaus Fischer en Ulf Kirsten de vijfde speler met minstens 182 goals namens één club op het hoogste Duitse niveau.

Nog voor rust kwam Gladbach echter terug tot 2-2 door twee goals van Jonas Hofmann en vroeg in de tweede helft bleek een mooie treffer van middenvelder Florian Neuhaus fataal.

Bayern leed de eerste nederlaag sinds 27 september vorig jaar, toen bij Hoffenheim een reeks van 23 zeges op rij ten einde kwam. De ploeg van coach Hansi Flick kan de koppositie dit weekend kwijtraken aan RB Leipzig.

