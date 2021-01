SC Cambuur heeft vrijdagavond de derde nederlaag van dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie geleden. De koploper ging in Leeuwarden met 0-1 onderuit tegen FC Volendam. Nummer twee Almere City FC liet thuis tegen FC Eindhoven eveneens punten liggen: 0-0.

De wedstrijd tussen SC Cambuur en FC Volendam leek in 0-0 te eindigen, maar drie minuten voor tijd bezorgde Samuele Mulattieri de bezoekers toch nog de drie punten.

Door de nederlaag kwam er voor Cambuur een einde aan een zegereeks. De Friezen gingen op 7 november voor het laatst onderuit in de Keuken Kampioen Divisie en boekten daarna acht competitiezeges op rij.

Ondanks het verlies blijft Cambuur koploper. Almere City liep door het gelijkspel tegen FC Eindhoven slechts één punt in en heeft nu twee punten achterstand.

Ook greep Almere City naast de tweede periodetitel. De Flevolanders hadden zich vorige week al verzekerd van deelname aan de play-offs, maar verzuimden Cambuur te passeren in de periodestand. De club uit Leeuwarden had de eerste periode al gewonnen, waardoor de plek in de play-offs doorschoof naar Almere City.

De Graafschap herstelt zich tegen Telstar

Eerder op de avond herstelde De Graafschap zich tegen Telstar (2-0) van de gevoelige nederlaag tegen concurrent Almere City in de vorige speelronde. De Doetinchemmers zaten bij rust al op rozen door treffers van Joey Konings en aanvoerder Ralf Seuntjens, die voor de twaalfde keer dit seizoen het net vond.

Dankzij de overwinning verkleinde nummer drie De Graafschap het verschil met Almere City tot zes punten.

Tegelijk met De Graafschap-Telstar werden NEC-Excelsior en MVV-Jong FC Utrecht gespeeld en vooral in Nijmegen was er spektakel. Halverwege was het 0-2, maar na rust won NEC alsnog met 3-2, mede doordat Brandon Ormonde-Ottewill van Excelsior rood kreeg. Jordy Bruijn maakte uit een strafschop de winnende goal.

Het wisselvallige Jong FC Utrecht - er werd dit seizoen acht keer gewonnen, één keer gelijkgespeeld en tien keer verloren - leidde al vroeg bij MVV en gaf na rust de genadeklap. Odysseus Velanas en Jeredy Hilterman scoorden.

