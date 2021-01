De Graafschap heeft vrijdag een welkome zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Mike Snoei versloeg Telstar met 2-0 en herstelde zich daarmee van de gevoelige nederlaag tegen concurrent Almere City in de vorige speelronde.

Tegen Telstar zat De Graafschap bij rust al op rozen door treffers van Joey Konings en aanvoerder Ralf Seuntjens, die voor de twaalfde keer dit seizoen het net vond. De thuisclub hield een overwicht, maar het bleef bij 2-0.

Afgelopen zaterdag kreeg De Graafschap als nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie nog een flinke tik door in de laatste minuut met 1-0 te verliezen van nummer twee Almere City, wat het gat tussen beide ploegen op acht punten bracht.

Dankzij de zege op Telstar hebben de 'Superboeren' het verschil verkleind tot vijf punten, maar Almere City speelt later op de avond nog thuis tegen FC Eindhoven. Koploper SC Cambuur, dat drie punten meer heeft dan Almere, ontvangt op hetzelfde moment FC Volendam.

Tegelijk met De Graafschap-Telstar werden ook NEC-Excelsior en MVV-Jong FC Utrecht gespeeld en vooral in Nijmegen was er spektakel. Bij rust was het 0-2, maar na rust won NEC alsnog met 3-2, mede doordat Brandon Ormonde-Ottewill van Excelsior rood kreeg. Jordy Bruijn maakte uit een strafschop de winnende goal.

Het wisselvallige Jong FC Utrecht - er werd dit seizoen acht keer gewonnen, één keer gelijkgespeeld en tien keer verloren - leidde al vroeg bij MVV en gaf na rust de genadeklap. Odysseus Velanas en Jeredy Hilterman scoorden.

