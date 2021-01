Matthijs de Ligt is positief getest op het coronavirus, zo heeft Juventus vrijdag bekendgemaakt. De verdediger van Oranje is direct in quarantaine gegaan en mist de komende wedstrijden van zijn club.

De 21-jarige De Ligt is dit seizoen basisspeler bij Juventus en kwam woensdag nog in actie tijdens de met 1-3 gewonnen topper tegen AC Milan. In de aanloop naar die wedstrijden kampten beide ploegen al met coronagevallen.

Bij Juventus bleken Juan Cuadrado en Alex Sandro het virus te hebben. De rest van de selectie van de 'Oude Dame' testte toen negatief, maar nu blijkt De Ligt dus ook besmet.

De voormalige Ajax-aanvoerder moet als gevolg van zijn positieve coronatest in ieder geval de komende thuiswedstrijden tegen Sassuolo (zondag) en Genoa (woensdag in de Coppa Italia) missen.

Mogelijk komt ook de topwedstrijd tegen nummer twee Internazionale - Juventus staat zelf vierde in de Serie A - van volgende week zondag in gevaar. De Ligt miste eerder dit seizoen al een aantal duels wegens een schouderblessure.

Overigens is De Ligt niet de eerste Oranje-international die vrijdag positief testte op COVID-19. Eerder op de dag bleek ook Norwich City-keeper Tim Krul besmet met het virus.

Matthijs de Ligt deed woensdag nog mee bij Juventus in de gewonnen topper tegen AC Milan. Matthijs de Ligt deed woensdag nog mee bij Juventus in de gewonnen topper tegen AC Milan. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A