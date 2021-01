Ajax-PSV is zondag de aftrap van een maand waarin Ajax, PSV, Feyenoord en AZ allemaal een keer tegen elkaar spelen. Met de bliksem- en recordtransfer van Sébastien Haller gaf Ajax al een eerste tikje aan de concurrentie.

Jaloers op Ajax is hij niet, benadrukte PSV-trainer Roger Schmidt vrijdag op zijn persconferentie. Zijn club rondde afgelopen zomer met de komst van onder anderen Mario Götze, Philipp Max en Ibrahim Sangaré immers al een aantal succesvolle transfers af. Bovendien zijn middenvelders Marco van Ginkel en Érick Gutiérrez na lang blessureleed weer fit.

"Ik heb dus ook nieuwe spelers", zei de Duitse coach, al had ook hij natuurlijk gezien dat Ajax amper een uur eerder de duurste speler ooit in de Eredivisie had gehaald. De Amsterdammers betalen West Ham United 22,5 miljoen euro voor Haller, die tegen PSV al kan debuteren.

"Dit is wat clubs met het grootste budget kunnen doen", zei Schmidt haast schouderophalend. "Toen Haller bij Eintracht Frankfurt speelde, was hij een van de betere spelers van Duitsland. Het lijkt me een heel slimme transfer, maar hij verandert onze voorbereiding op het duel met Ajax niet. Het gaat niet om één speler."

PSV heeft eindelijk een bijna fitte selectie. PSV heeft eindelijk een bijna fitte selectie. Foto: ANP

Haller oplossing voor spitsenprobleem

Daar zal Erik ten Hag het mee eens zijn, maar de trainer van Ajax was op zijn eigen persconferentie - die ook dienstdeed als de presentatie van Haller - zichtbaar een zeer blij man. Ten Hag heeft niet alleen een snelle oplossing voor zijn nijpende spitsenprobleem, maar is ook herenigd met een speler die hij goed kent uit hun gezamenlijke periode bij FC Utrecht (2015-2017).

"We zijn elkaar altijd blijven spreken", zei de coach, die de recordtransfer in gang zette door op Oudjaarsdag weer eens contact op te nemen met Haller. "Dan kom je weleens achter wat informatie. Hij hoorde dat we aanvallende problemen hadden en ik kreeg het idee dat hij er wel voor openstond om die op te lossen."

West Ham United, dat anderhalf jaar geleden nog een recordbedrag van 50 miljoen euro neerlegde voor Haller, wilde net als afgelopen zomer niet meewerken aan een transfer, maar uiteindelijk lukte het directeur voetbalzaken Marc Overmars toch om de Ivoriaans international los te weken van de Premier League-club.

Ten Hag erkende dat de transfer waarschijnlijk niet had plaatsgevonden als zijn spitsen Lassina Traoré, Brian Brobbey en Klaas-Jan Huntelaar niet alle drie geblesseerd waren geweest en de achttienjarige Brobbey zijn aflopende contract al had verlengd.

"Maar Haller is niet alleen gekomen voor de lange termijn. Hij voldoet aan het profiel van een echte Ajax-spits. Hij kan goals maken en voorbereiden, laat anderen beter functioneren en is echt een teamspeler. Natuurlijk is 22,5 miljoen euro veel geld, maar we hebben de laatste jaren ook flink wat spelers voor veel geld verkocht. Daardoor was dit nu mogelijk."

De toppers in januari 10-01: Ajax-PSV

13-01: PSV-AZ

17-01: Ajax-Feyenoord

24-01: Feyenoord-AZ

31-01: Feyenoord-PSV

31-01: AZ-Ajax

'Januari is nog niet beslissend'

Ten Hag wilde nog niet verklappen of Haller direct in de basis staat tegen PSV, dat met één punt minder dan Ajax tweede staat in de Eredivisie. Het duel in de Johan Cruijff ArenA (aftrap 16.45 uur) is de eerste van zes toppers in januari. De wedstrijden tussen Ajax, PSV, Feyenoord en AZ waren pas na de winterstop gepland in de hoop dat er dan fans aanwezig konden zijn, maar het verloop van COVID-19-pandemie staat dat nog niet toe.

"Het is logisch dat de mooiste wedstrijden nu pas worden gespeeld", aldus Schmidt, die Ajax niet als de enige concurrent voor de titel ziet. "Vitesse, AZ en Feyenoord hebben ook een goede ploeg en zij komen niet meer Europees in actie. Natuurlijk is het duel met Ajax belangrijk, maar het is geen WK-finale. Het is pas de vijftiende van in totaal 34 duels."

Ten Hag wilde ook nog niet van een cruciale maand spreken. "Maar alle topploegen hebben aan het einde van januari wel een antwoord op de vraag hoe ze ervoor staan. Wij hebben in de Champions League in ieder geval al laten zien dat we in topwedstrijden een resultaat kunnen behalen."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie