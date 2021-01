Ronald Koeman heeft onlangs met Frenkie de Jong gesproken over diens rol bij FC Barcelona. De coach wil dat de Oranje-international onder meer vaker in de buurt van het doel van de tegenstander komt.

"Ik heb met Frenkie gesproken over zijn kwaliteiten en waar we hem nodig hebben", vertelde Koeman vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de uitwedstrijd van zaterdag tegen Granada. "Hij is goed in de opbouw van achteruit, maar we willen ook dat hij vaker in het strafschopgebied van de tegenstander komt."

De Jong speelde de afgelopen wedstrijden in een meer aanvallende rol bij Barcelona. Dat resulteerde vorige week in de tweede competitietreffer van de 23-jarige middenvelder, die zich tot matchwinner kroonde in het uitduel met SD Huesca (0-1).

"Spelers als De Jong en ook Pedri houden van vrijheid in hun spel", vervolgde Koeman. "Wij hebben middenvelders nodig die acht tot tien doelpunten per seizoen maken."

'We weten dat we nog niet op ons niveau zijn'

Afgelopen woensdag won FC Barcelona mede dankzij twee doelpunten van Lionel Messi bij Athletic de Bilbao (2-3). Koeman was na afloop zeer te spreken over het spel van zijn ploeg, die steeds meer gaat spelen zoals hij voor ogen heeft. Desondanks is hij nog lang niet tevreden.

"We weten dat we nog niet op ons niveau zijn", aldus de 57-jarige coach. "Elke tegenstander kan het ons moeilijk maken. We moeten bescheiden blijven en zowel met als zonder bal goed spelen. Granada is weer een andere wedstrijd en we kunnen niet vertrouwen op het resultaat van woensdag."

De wedstrijd tussen Granada en FC Barcelona begint zaterdag om 18.30 uur. De Catalanen nemen de derde plek in op de ranglijst en Granada is de nummer zeven.

