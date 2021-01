Supporterscollectief Nederland is vrijdag een crowdfundingactie begonnen die ertoe moet leiden dat alle wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie live te zien blijven op ESPN, het voormalige FOX Sports.

Woensdag werd bekend dat vanaf 15 januari, wanneer de derde periode begint, nog maar vier van de tien wedstrijden per speelronde live te zien zullen zijn. "Het geld is op om alle duels live uit te zenden", zei algemeen directeur Marc Boele van de Coöperatie Eerste Divisie toen tegen het AD.

De belangenvereniging van de clubs, ESPN, de KNVB en hoofdsponsor Keuken Kampioen trokken begin dit seizoen samen 750.000 euro uit om zoveel mogelijk wedstrijden live uit te zenden. Volgens Supporterscollectief Nederland is er 400.000 euro nodig om alle duels uit de derde periode ook live uit te zenden.

"Dat is 25.000 euro per club, maar veel clubs hebben dit geld niet meer na bijna een jaar zonder publiek te hebben gespeeld. Ook hebben de clubs dit bedrag al tweemaal betaald voor de uitzendingen in de eerste en tweede periode dit seizoen", meldt de organisatie in een verklaring.

"Het verdwijnen van liveduels zou betekenen dat supporters hun club niet kunnen zien en dat clubs binding verliezen met hun achterban. Dat zet de toekomst van clubs onder nog grotere druk. De stadions zijn al bijna een jaar gesloten en het is nog niet duidelijk wanneer clubs weer publiek mogen ontvangen."

Na de eerste achttien speelrondes gaat SC Cambuur aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Leeuwarden heeft drie punten voorsprong op Almere City. Vrijdag, zaterdag, zondag en maandag staat speelronde 19 op het programma.

