SC Heerenveen heeft vrijdag voor de derde keer toegeslagen op de winterse transfermarkt. De Friezen nemen de achttienjarige verdediger Syb van Ottele over van NEC.

Van Ottele, die ook op het middenveld kan spelen, doorliep de jeugdopleiding van NEC en debuteerde er dit seizoen in de hoofdmacht. Hij heeft pas negen wedstrijden achter zijn naam staan namens de Keuken Kampioen Divisie-club.

"Syb stond al een tijdje bij ons op de radar. Hij is een talentvolle, moderne en veelzijdige verdediger die ook goed aan de bal is. We zien in hem iemand die zich bij ons verder kan ontwikkelen en uit kan groeien tot een vaste waarde", zegt technisch manager Gerry Hamstra over Van Ottele, die tot medio 2024 tekent.

Heerenveen versterkte zich tijdens deze transferperiode al met voormalig Ajacied Siem de Jong - hij was transfervrij nadat zijn contract bij FC Cincinnati afliep - en oud-Sparta Rotterdam-keeper Ariel Harush, die overkomt van FC Nitra.

De nummer acht van de Eredivisie is tot dusver de meest slagvaardige Nederlandse club. ADO Den Haag, FC Utrecht, Vitesse en VVV-Venlo legden allemaal twee spelers vast.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor de originele video waarmee sc Heerenveen de komst van Syb van Ottele - hij heeft dezelfde voornaam als zanger Syb van der Ploeg van de Friese band De Kast - bekendmaakte.

