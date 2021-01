Trainer Dick Advocaat heeft zich geërgerd aan de uitspraken die Henk van Stee deze week deed over Marcos Senesi. De directeur van Sparta Rotterdam, zondag de tegenstander van Feyenoord bij de hervatting van de Eredivisie, vindt het raar dat de verdediger niet in quarantaine hoefde na terugkomst van zijn reis naar Argentinië.

De 23-jarige Senesi ging tijdens de korte winterstop naar zijn geboorteland om vakantie te vieren en keerde onlangs terug in Rotterdam, waar hij na een negatieve test direct de training hervatte. Van Stee sprak in de media zijn verbazing uit dat de verdediger niet eerst tien dagen in quarantaine hoefde en vroeg om opheldering.

"Ik vind het een beetje calimerogedrag van Henk", reageerde Advocaat vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de Rotterdamse derby. "Wat heeft het nou voor zin om dat soort dingen te zeggen? Laat het de spelers op het veld uitmaken."

"Ik volg de richtlijnen van de medische staf van Feyenoord en die werken bij het Erasmus-ziekenhuis. Die zullen precies weten wat ze doen. De spelers worden om de dag getest en ze kregen allemaal een negatief resultaat. Je denkt toch niet dat wij spelers in de kleedkamer zetten die andere spelers kunnen besmetten?"

Marcos Senesi hoefde van Feyenoord niet in quarantaine toen hij in Nederland terugkeerde. Foto: Pro Shots

Aanwinst Pratto start waarschijnlijk, Haps kan rentree maken

De kritiek van Van Stee was niet alleen gericht op Senesi, maar ook op Lucas Pratto, die eveneens onlangs uit Argentinië kwam om zijn overstap naar Feyenoord af te ronden. De Rotterdammers huren de spits de rest van dit seizoen van River Plate en het is zo goed als zeker dat hij zondag direct aan de aftrap staat tegen Sparta.

"Als ik met hem ga wachten, is het seizoen straks afgelopen. Dat lijkt me niet handig", zei Advocaat droogjes. "Hij is een echte spits, maar zijn kwaliteiten zal ik tijdens wedstrijden moeten zien. Andere jongens hebben die kans al gehad en niet allemaal gegrepen, dus ik ga hem denk ik nu een kans geven."

De derby tussen Sparta en Feyenoord begint zondag om 12.15 uur op Het Kasteel en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. Linksback Ridgeciano Haps keert terug in de selectie van Advocaat en kan na lange afwezigheid zijn rentree maken.

