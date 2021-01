In een seizoen met een overvolle speelkalender en een veel kortere winterstop dan in de afgelopen jaren, wordt dit weekend de Eredivisie hervat. De belasting van de spelers lijkt met een reeks topwedstrijden in aantocht groter dan ooit. Moeten we vrezen voor een blessuregolf? En wordt de fitste ploeg kampioen?

"De relatief korte winterstop is eigenlijk heel fijn voor de spelers", zegt inspanningsfysioloog Raymond Verheijen. "Deze periode is te kort om fitheid te verliezen en dankzij de rustdagen staan alle spelers wel weer opgeladen aan de start van de tweede seizoenshelft."

Slechts dertien nachten zitten er tussen het eindsignaal bij FC Utrecht-AZ op 27 december en de aftrap van RKC Waalwijk-ADO Den Haag, zaterdag om 16.30 uur. Ter vergelijking: vorig seizoen duurde de winterstop bijna vier weken en gingen clubs op trainingskamp in Spanje, Portugal, Turkije of Qatar.

"Dat er nu geen ruimte is voor een trainingskamp is een mooie bijkomstigheid", vindt Verheijen, die voor het Nederlands elftal en ook voor de nationale ploegen van Wales, Rusland en Zuid-Korea werkte. "De spelers zijn vaak al topfit, waarna clubs op een trainingskamp nog eens zes of acht keer per week trainen", schetst hij. "Daardoor gaat de frisheid weg. Je raakt vermoeid en dat is juist het moment dat spelers vaak geblesseerd raken."

Ook Jan Kluitenberg, conditietrainer onder Ronald Koeman bij Feyenoord, Southampton, Everton en het Nederlands elftal, ziet fysieke voordelen van de korte winterstop. "Zonder trainingskamp blijven spelers in een ritme. Ik hoor ook vaak van ze dat ze het wel lekker vinden om door te gaan in de flow van wedstrijden."

Dit jaar geen warme trainingskampen, maar een voorbereiding op de tweede seizoenshelft in Nederland. Dit jaar geen warme trainingskampen, maar een voorbereiding op de tweede seizoenshelft in Nederland. Foto: Pro Shots

'Niet iedereen is blij of tevreden'

De trainer die in de eerste seizoenshelft het meest rekening leek te houden met het overvolle programma was Roger Schmidt van PSV. Rust voor zijn spelers was bijna belangrijker dan het resultaat, zo bleek toen de Duitser bij een 1-1-stand tegen Heerenveen belangrijke krachten als Donyell Malen en Mario Götze naar de kant haalde.

"Soms is niet iedereen daar blij of tevreden mee, maar ik begrijp Schmidt volledig", zegt Kluitenberg, die momenteel in de Verenigde Arabische Emiraten de conditie van Marcel Keizers selectie bij Al Jazira Club op peil houdt.

Hij heeft er ook begrip voor dat Schmidt de opstelling steeds weer veranderde, waardoor PSV in de eerste seizoenshelft liefst 31 spelers gebruikte - een clubrecord. "Tegenwoordig hebben de clubs zo veel hulpmiddelen, waardoor per individu kan worden gekeken of ze rust nodig hebben. Daar hebben ze bij PSV uitstekend gebruik van gemaakt."

Aantal gebruikte spelers in eerste seizoenshelft PSV: 31

Feyenoord: 27

Ajax: 26

Vitesse: 22

AZ: 21

Roger Schmidt staat klaar om te wisselen. Roger Schmidt staat klaar om te wisselen. Foto: Pro Shots

'Het staat vast dat rouleren goed is'

In de aanloop naar de topper van zondag tegen Ajax heeft PSV dan ook maar twee twijfelgevallen: Götze en Marco van Ginkel, die voor de zoveelste keer probeert terug te komen van een zware knieblessure.

Bij Ajax zijn de personele problemen met blessures bij onder anderen Lassina Traoré, David Neres en Mohammed Kudus veel groter. Verheijen: "Het staat vast dat rouleren goed is voor de frisheid van een speler, waardoor de kans op blessures kleiner wordt. Al kan je, zeker van buitenaf, natuurlijk niet zeggen dat dit in dit geval meespeelt."

Toch vindt Verheijen niet dat de invloed van het vele wisselen door Schmidt te groot moet worden gemaakt. "Door deze winterstop staat iedereen op het gebied van frisheid weer gelijk. Alle inzetbare spelers zijn uitgerust en een half uurtje rust in december voegt daar nu niets meer aan toe."

Volgens Kluitenberg kan het 'managen' van de frisheid van de spelers in de tweede seizoenshelft, die met twintig speelronden zwaarder is dan ooit, van cruciaal belang zijn. "Je weet dat de spelers nu fit zijn en dus gaat het erom ze ook fris te houden. Daarbij is het belangrijk om ook in wedstrijden rekening te houden met individuen - niet alleen in de toppers in januari, maar ook daarna. Over een paar maanden worden de prijzen pas verdeeld."