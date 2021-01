Sébastien Haller tekende vrijdag een contract tot medio 2025 bij Ajax, maar de spits hoopte maanden geleden eigenlijk al de overstap naar Amsterdam te maken. De geboren Fransman, die voor een recordbedrag van 22,5 miljoen euro is overgenomen van West Ham United, zegt dat hij geduld moest opbrengen.

"Om eerlijk te zijn: ik wist al een paar maanden van de interesse", zegt Haller in gesprek met Ajax TV. "Ik heb altijd contact gehouden met de coach (hij had Erik ten Hag als trainer bij FC Utrecht, red.), met wie ik een goede band heb."

"Toen ik wist dat het tot een akkoord zou kunnen komen, was ik erg blij. Ik moest alleen wat geduld opbrengen. Door de huidige situatie bij Ajax was er weer wat mogelijk en kwamen ze bij me terug om de transfer af te ronden."

Ajax was afgelopen zomer al op zoek naar een nieuwe spits, al werd de naam van de 26-jarige Haller toen niet serieus genoemd. De tweevoudig Ivoriaans international arriveert op een goed moment, want Ajax mist op dit moment spitsen Lassina Traoré, Klaas-Jan Huntelaar en Brian Brobbey door blessures.

Sébastien Haller stond tussen 2015 en 2017 bij FC Utrecht onder contract. Foto: Pro Shots

'Sean Klaiber belde me direct op toen hij geruchten zag'

Voor Haller betekent zijn transfer naar Ajax een terugkeer in de Eredivisie, want tussen 2015 en 2017 stond de spits onder contract bij FC Utrecht. Hij wordt in Amsterdam niet alleen herenigd met trainer Ten Hag, maar ook met zijn voormalige ploeggenoten Sean Klaiber en Zakaria Labyad.

"We hebben de afgelopen dagen al contact gehad. Sean belde me direct op toen hij de geruchten in de media zag. Ik wist niet zo goed wat ik moest zeggen, want ik had nog niet getekend", aldus Haller, die ook goede herinneringen bewaart aan de samenwerking met Ten Hag.

"Hoe wij destijds een wedstrijd voorbereidden en hoe de trainer met me praatte en me vertrouwen en adviezen gaf, is iets wat ik niet meer zal vergeten. We haalden bovendien goede resultaten. Nederland voelt inmiddels een beetje als een tweede thuis voor mij, aangezien mijn dochtertje hier ook is geboren."

Haller kan komende zondag direct van waarde zijn voor Ajax, dat het Eredivisie-seizoen dan hervat met de topper tegen PSV. "Ik hoop erbij te zijn, te scoren en het team aan de overwinning te helpen. Het zou de perfecte start bij Ajax zijn."

