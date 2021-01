De Engelse spelersvakbond heeft clubs vrijdag vanwege het oplopende aantal besmettingen in het betaalde voetbal nog maar eens aan het coronaprotocol herinnerd. De Professional Footballers Association (PFA) dringt er bij spelers op aan onder meer niet meer te knuffelen met ploeggenoten bij het vieren van een doelpunt.

Het aantal positieve coronatests in het Engelse betaalde voetbal stijgt met de week en er moesten deze maand al meerdere duels worden afgelast door corona-uitbraken bij clubs. Dat worden er deze week mogelijk nog meer, en dus voelt de PFA zich geroepen om iedereen weer op de regels te wijzen.

"We hebben tegen de spelers gezegd dat ze het heel goed doen en veel lof verdienen, maar dat het belangrijk is om het protocol te blijven volgen. Houd je altijd aan wat het medisch personeel je vertelt over afstand bewaren en hygiëne", zegt PFA-voorzitter Gordon Taylor in gesprek met The Times.

In het coronaprotocol is onder meer opgenomen dat spelers elkaar niet moeten omhelzen bij het vieren van een doelpunt, maar bij elke wedstrijd zoeken spelers elkaar nog op nadat ze hebben gescoord.

"Bij het vieren van een doelpunt begrijp ik dat het lastig is om te doen alsof er niks is gebeurd", zegt Taylor. "Scoren geeft een adrenalinekick en dat is precies waar voetbal om draait. Maar contact met anderen vermijden is een cruciaal onderdeel van het proces en daar hebben we de spelers nog maar eens aan herinnerd."

Dit seizoen werden al vier Premier League-wedstrijden en meer dan vijftig duels in de English Football League - het Championship, de League One en de League Two - uitgesteld vanwege coronabesmettingen. Dit weekend staan onder meer de FA Cup-duels Aston Villa-Liverpool en Chorley-Derby County op losse schroeven. Southampton-Shrewsbury Town werd al uitgesteld vanwege een corona-uitbraak.