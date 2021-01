Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter is opgenomen in het ziekenhuis. De gezondheidstoestand van de 84-jarige Zwitser is ernstig, maar zijn leven is niet in gevaar, meldt de Zwitserse krant Blick donderdag.

Het is niet duidelijk wat Blatter, die van 1998 tot 2015 de leiding had bij de FIFA, precies mankeert. Zijn dochter Corinne Blatter zegt in een korte verklaring dat Blatter "elke dag beter wordt".

"Maar hij heeft tijd en rust nodig", vervolgt zijn dochter. "Namens mijn familie vraag ik om zijn privacy te accepteren."

Het is niet de eerste keer dat Blatter kampt met ernstige gezondheidsproblemen. In 2015 moest hij worden behandeld op de intensive care vanwege een stoornis in zijn immuunsysteem. Een jaar later onderging Blatter een ingreep, omdat er huidkanker bij hem was geconstateerd.

Schorsing Blatter loopt bijna af

Blatter zit momenteel een schorsing van zes jaar uit vanwege een dubieuze betaling in 2011 van 1,8 miljoen euro aan toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini. Die sanctie loopt eind dit jaar af, maar er dreigt een nieuwe strafzaak.

Twee weken geleden deed de FIFA namelijk aangifte tegen Blatter vanwege de kosten van zo'n 500 miljoen Zwitserse frank (zo'n 461 miljoen euro) van het FIFA-museum. Er zou sprake zijn geweest van crimineel mismanagement door het toenmalige FIFA-bestuur, dat onder leiding stond van Blatter.

Blatters advocaat Lorenz Erni noemde de beschuldigingen ongegrond en sprak ze met klem tegen.