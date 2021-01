Sean Dyche pleit ervoor dat spelers en stafleden van de Engelse clubs snel worden gevaccineerd. De manager van Premier League-club Burnley denkt zo kosten te besparen, waardoor er meer geld beschikbaar komt voor de gezondheidszorg.

"Als je ziet wat al dat testen kost, soms zelfs drie keer per week, dan zou je dat geld beter kunnen laten terugvloeien naar de gezondheidszorg en naar het vaccinatiesysteem", betoogt Dyche donderdag tegen Sky Sports.



De Premier League test momenteel wekelijks spelers en stafleden twee keer en deze week leidde dat tot veertig positieve coronatests. Ook in de lagere afdelingen van het Engelse profvoetbal (Championship, League One en League Two) worden alle betrokkenen twee keer in de week getest.

Volgens de huidige vaccinatiestrategie van de Engelsen komen profvoetballers voorlopig niet aanmerking voor een coronavaccin. In de eerste groepen zitten mensen uit de verzorgingstehuizen, personeel in de gezondheidszorg, tachtigplussers en mensen met gezondheidsproblemen.

'Kwetsbare groepen hebben hoogste prioriteit'

Dyche benadrukt dat deze groepen eigenlijk ook eerder gevaccineerd moeten worden, maar dat de keuze om profvoetballers voorrang te geven strategisch is en de zorg uiteindelijk iets oplevert.

"Het welzijn van alle kwetsbare groepen in de samenleving dient altijd de hoogste prioriteit te krijgen", aldus Dyche, die momenteel zestiende staat met Burnley in de Premier League.

Het aantal coronabesmettingen in Groot-Brittannië is de laatste weken snel opgelopen door een nieuwe variant van het virus. De druk op de Britse zorg is daardoor groot.