De rechtbank in Rome heeft donderdag zes Feyenoord-supporters veroordeeld tot flinke gevangenisstraffen voor hun aandeel bij de rellen in de Italiaanse hoofdstad in 2015. Het gaat om celstraffen van drie jaar en acht maanden tot vier jaar, zo meldt het Italiaanse persbureau Askanews.

De rellen vonden plaats in februari 2015 rond de Europa League-wedstrijd AS Roma tegen Feyenoord. Enkele agenten raakten gewond, historische bouwwerken werden beschadigd en winkels sloten uit voorzorg hun deuren.

Eind dat jaar werden 44 relschoppers in Nederland al veroordeeld voor hun aandeel in de ongeregeldheden. Een man die een vuurwerkbom gooide richting de Italiaanse politie kreeg achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De 43 anderen kregen een taakstraf.

Zes jaar na dato krijgen zes supporters dus nog een zwaardere straf. De Italiaanse rechtbank acht bewezen dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan opruiing, openbare geweldpleging en misdragingen tegen de politie. Naast de gevangenisstraf tot maximaal vier jaar krijgen ze een boete van 3.000 euro.

Feyenoord-hooligans zorgen voor schade in Rome

Zestal niet in rechtbank aanwezig

De zes behoorden tot de groep supporters die zes jaar geleden gearresteerd werd, maar ze waren donderdag niet aanwezig bij de zitting in Rome.

Volgens de advocaat is het zestal momenteel "onvindbaar", meldt het AD. Hij kondigde aan dat de supporters in hoger beroep gaan. Mocht het daadwerkelijk tot een gevangenisstraf komen dan kunnen de supporters die in Nederland uitzitten.

De rellen in Rome zorgden zes jaar geleden tot veel boze reacties, zowel in Nederland als in Italië. Onder meer de Barcaccia-fontein bij de Spaanse Trappen liep schade op.