Virgil Misidjan keert na 7,5 jaar terug in de Eredivisie. De 27-jarige aanvaller heeft donderdag tot het einde van het seizoen getekend bij PEC Zwolle, dat hem transfervrij overneemt van 1. FC Nürnberg.

Misidjan had in Duitsland nog een contract tot het einde van het seizoen, maar dat is per direct ontbonden. PEC ziet in hem de gewenste versterking voor de voorhoede.

"Virgil is een hele rappe vleugelspeler die zowel op de linker- als rechtervleugel uit de voeten kan en de verdedigers zijn wil kan opleggen. Hij is het type speler waar wij naar op zoek waren", vertelt technisch manager Mike Willems.

Misidjan speelde eerder in Nederland bij Willem II, waar hij na de degradatie uit de Eredivisie in 2013 vertrok. Hij koos voor een avontuur bij Ludogorets en werd vijf keer landskampioen van Bulgarije. In de zomer van 2018 ruilde hij de Bulgaarse club in voor 1. FC Nürnberg, dat destijds nog in de Bundesliga speelde.

Virgil Misidjan speelde eerder in Nederland bij Willem II Virgil Misidjan speelde eerder in Nederland bij Willem II Foto: Pro Shots

'Het balletje is snel gaan rollen'

De voormalig Nederlands jeugdinternational speelde een seizoen op het hoogste niveau in Duitsland en scoorde een keer. In de 2. Bundesliga kwam hij dit seizoen, mede vanwege een enkelblessure, slechts vijftien minuten in actie.

Misidjan moest daardoor ook niet lang nadenken over een overstap naar PEC. "Toen ik via mijn zaakwaarnemer vernam dat PEC interesse in mij toonde, is het balletje snel gaan rollen", vertelt hij over zijn overstap.

Misidjan is de eerste aanwinst van PEC deze winterse transferperiode. De nummer elf van de Eredivisie hervat het seizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen AZ.