Lasse Schöne staat open voor een terugkeer bij Ajax. De 34-jarige middenvelder, die zijn contract bij Genoa heeft laten ontbinden, is transfervrij op zoek naar een nieuwe club.

"Ajax zit áltijd in mijn hoofd, dat hoef je me niet te vragen. Ajax is mijn club en ik heb er een geweldige tijd gehad, dus zeg nooit nooit", zegt Schöne donderdag tegen het AD. Hij speelde van 2012 tot 2019 voor de Amsterdamse club en hij noemt een terugkeer "niet onrealistisch".

"Het zou kunnen. Ik weet wel dat ik het qua niveau aankan. En qua fitheid ook, als ik een weekje getraind heb. Maar er is nog een partij bij betrokken, hè.”

Schöne doelt daarmee op Ajax. Directeur voetbalzaken Marc Overmars liet zich in oktober nog uit over een eventuele terugkeer van de Deen, die toen al op een zijspoor was beland bij Genoa. "Ik denk wel dat Lasse terugkeert, ooit, maar in een andere functie", zei Overmars.

Lasse Schöne tijdens het titelfeest van Ajax in 2014. Lasse Schöne tijdens het titelfeest van Ajax in 2014. Foto: Pro Shots

'Er komt een EK aan'

Schöne werd drie keer landskampioen met Ajax en was een basiskracht in de ploeg die in het seizoen 2018/2019 de halve finales van de Champions League haalde. Bij Genoa kwam hij in zijn eerste seizoen nog veelvuldig aan spelen toe, maar deze jaargang werd hij door de club niet ingeschreven voor de Serie A.

Ontbinding van zijn contract bracht donderdag uitkomst voor Schöne, die bij zijn keuze voor een nieuwe club ook het EK in het achterhoofd heeft.

"Ik heb geen maatstaf, maar ik wil wel graag op een goed niveau spelen. Zo hoog mogelijk. Ik weet dat ik het nog aankan en er komt een EK aan hè, komende zomer", aldus de vijftigvoudig international. "Mijn gevoel moet goed zijn en ik wil mijn plezier terugvinden."