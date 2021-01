De Engelse voetbalbond FA heeft in een nadere toelichting begrip getoond voor Edinson Cavani. De FA erkent dat de spits van Manchester United zich niet bewust racistisch heeft uitgelaten op Instagram, maar de schorsing voor drie wedstrijden blijft staan.

Cavani schreef eind november "Gracias, negrito" (Bedankt, kleine zwarte man), als reactie op een felicitatie van een kennis op zijn Instagram-pagina. Cavani werd gefeliciteerd, nadat hij Manchester United met twee doelpunten aan een 2-3-zege op Southampton had geholpen.

Het kwam de 33-jarige Cavani naast een schorsing van drie duels op een boete van circa 110.000 euro te staan. Daarnaast wordt hij verplicht om deel te nemen aan een voorlichtingsprogramma.

De sancties leidden, vooral in zijn geboorteland Uruguay, tot een storm van protest. Het bestuur van de Uruguayaanse voetbalbond sprak van "flagrante onrechtvaardigheid" en volgens de Uruguayaanse spelersvakbond was er sprake van omgekeerde discriminatie.

Ook verwijt naar Manchester United

Na de stevige protesten voelde de FA zich geroepen om het vonnis nog eens te bestuderen. In een verklaring schrijft de bond donderdag dat Cavani na zijn recente verhuizing naar Manchester nog geen kennis had genomen van de andere betekenis van de term in Groot-Brittannië. Daarnaast wordt Manchester United een gebrek aan training op het gebied van sociale media verweten.

De schorsing van drie duels en de andere sancties blijven staan, omdat de woordkeuze van Cavani wel degelijk als een racistische belediging kan worden opgevat. Cavani besloot vorige week al zijn schorsing te aanvaarden "uit respect voor en uit solidariteit met de FA en de strijd tegen racisme in het voetbal".

Ole Gunnar Solskjaer miste de 118-voudig international daardoor in de Premier League tegen Aston Villa (2-1-zege) en in de EFL Cup tegen Manchester City (0-2-nederlaag). Zaterdag 9 januari zit Cavani zijn laatste wedstrijd schorsing uit. United speelt dan thuis in de FA Cup tegen Watford.