Manchester United heeft donderdag de langverwachte komst van Amad Diallo afgerond. Atalanta ontvangt 21 miljoen euro voor de achttienjarige vleugelspeler, die tekent tot de zomer van 2025.

"We volgen Amad al enkele jaren en ik ben hem zelf ook gaan bekijken", zegt manager Ole Gunnar Solskjaer over zijn nieuwe aanwinst. "Ik vind hem een van de meest veelbelovende talenten in de voetbalwereld."

De Noorse trainer denkt dat Diallo zich bij de huidige nummer twee van de Premier League verder kan ontwikkelen. "Manchester United heeft een lange traditie met jeugdige spelers. Amad is op de juiste plaats om zijn volle potentieel te bereiken."

De in Ivoorkust geboren linkspoot speelde sinds 2015 bij Atalanta. Begin oktober, op de laatste dag van de zomerse transfermarkt sloot United al een akkoord met de Italiaanse club. Maar doordat de werkvergunning en medische keuring nog moesten worden voltooid en een persoonlijk akkoord met de speler moest worden gesloten, kon de transfer nu pas worden afgerond.

'Diallo kan belangrijke speler worden bij United'

Diallo kwam tot vier competitieduels en één Champions League-optreden voor Atalanta, waarin het talent één treffer maakte. Solskjaer geeft hem de tijd om zich aan te passen aan het niveau in Engeland.

"Die tijd zal hij nodig hebben, maar zijn snelheid, overzicht en dribbels zijn van hoog niveau. Hij heeft de rauwe kwaliteit om in de komende jaren een belangrijke speler te worden voor onze club."

Zaterdag speelt United zijn eerstvolgende wedstrijd. De ploeg van Donny van de Beek neemt het in de FA Cup thuis op tegen Watford.

