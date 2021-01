Aston Villa heeft donderdag het trainingscomplex van de club gesloten, omdat opnieuw veel spelers en stafleden positief op het coronavirus zijn getest. Het is nog onzeker of de FA Cup-wedstrijd tegen Liverpool van vrijdag kan doorgaan. Vanwege het coronavirus staat een groot aantal wedstrijden in Engeland op losse schroeven.

Maandag testte "een groot aantal spelers en stafleden" al positief op het coronavirus, zo meldt Aston Villa op zijn website. Donderdag leverde een tweede testronde nog meer positieve uitslagen op.

De club uit Birmingham maakt niet bekend hoeveel en welke voetballers besmet zijn geraakt. De Nederlander Anwar El Ghazi is een van de spelers van Aston Villa.

Er zal vrijdagochtend in elk geval niet meer getraind worden in de aanloop naar het thuisduel met Liverpool. Aston Villa meldt met Liverpool, de FA en de Premier League over de situatie in gesprek te zijn.

Een duel tussen Aston Villa en Arsenal in de Premier League voor vrouwen dat op zaterdag gespeeld zou worden, is donderdag afgelast. Bij Arsenal testte een speelster positief, waarna een aantal ploeggenoten in quarantaine moest.

Eerder werd ook het duel tussen de vrouwenteams van Manchester City en West Ham United geschrapt wegens enkele besmettingen bij de thuisploeg.

Bekerduel van Southampton uitgesteld

Eerder op donderdag werd de FA Cup-wedstrijd tussen Shrewsbury Town en Southampton van zaterdag al uitgesteld. League One-club Shrewsbury Town had door een corona-uitbraak niet genoeg spelers om te kunnen spelen.

De FA beslist volgende week wat er gebeurt met deze bekerwedstrijd.

Onlangs werd ook al een competitiewedstrijd van Shrewsbury uitgesteld. Alle spelers zitten thuis en de clubleiding sloot het trainingscomplex.

Derby County zal zaterdag met een jeugdteam aantreden tegen Chorley FC in de FA Cup, omdat de selectie in quarantaine zit na een coronauitbraak.

Volgens de regels in de FA Cup moeten clubs hun wedstrijden gewoon spelen als ze veertien spelers tot hun beschikking hebben; daar horen ook spelers uit de elftallen voor spelers van onder 23 jaar en onder 18 jaar bij.