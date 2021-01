VVV-Venlo heeft zich donderdag versterkt met Leon Guwara. De Duitse linksback komt op huurbasis over van FC Utrecht, waarbij hij niet op speeltijd kon rekenen.

De 24-jarige Guwara werd in de zomer van 2018 door FC Utrecht overgenomen van Werder Bremen en speelde sindsdien 35 officiële duels voor de Domstedelingen. Dit seizoen kwam de oud-speler van SV Darmstadt 98 en 1.FC Kaiserslautern tot slechts twaalf minuten in de Eredivisie, waardoor hij tijdelijk mocht vertrekken.

Het contract van Guwara bij FC Utrecht loopt na dit seizoen af, maar hij heeft een optie in zijn verbintenis die hem langer aan de subtopper kan binden. "We gaan hem in Venlo goed in de gaten houden en een goede afweging maken", zegt technisch directeur Jordy Zuidam op de site van FC Utrecht.

Het is de tweede keer in twee dagen dat VVV-Venlo een defensieve versterking presenteert. Woensdag haalden de Limburgers met enkelvoudig Zweeds international Kristopher da Graca al een nieuwe centrale verdediger.

"We hebben ons vanuit defensief oogpunt dermate versterkt, zodat we gedurende de intensieve tweede seizoenshelft meer mogelijkheden hebben in onze laatste linie", zegt technisch manager Stan Valckx van VVV. "Leon is een fysiek sterke linksback met snelheid, die in onze speelstijl uitstekend tot zijn recht kan komen."

Guwara zou komende zondag al zijn debuut kunnen maken. VVV-Venlo hervat de competitie dan met een thuiswedstrijd tegen Willem II. De ploeg van trainer Hans de Koning bezet met negen punten, vier meer dan hekkensluiter FC Emmen, momenteel de zestiende plek in de Eredivisie.