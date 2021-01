Antony is donderdag uitgeroepen tot Speler van de Maand in de Eredivisie. De aanvaller is na Lassina Traoré en Davy Klaassen de derde opeenvolgende Ajacied die de prijs krijgt uitgereikt.

De twintigjarige Antony blonk in de maand december uit met onder meer twee doelpunten en vier assists. Ook kwam hij tot tien gecreëerde kansen, zes succesvolle dribbels en zeven balveroveringen.

Zijn prestaties betekenen dat de Braziliaan zich voor het eerst de beste Eredivisie-speler van de maand mag noemen. Hij laat AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners en Feyenoord-keeper Nick Marsman, die ook goed presteerden, net achter zich.

Naast Antony, de achtste Ajacied die de trofee overhandigd krijgt, werd ook Owen Wijndal onderscheiden: de linksback van AZ werd uitgeroepen tot de beste speler van 21 jaar of jonger.

Antony, Wijndal, Koopmeiners en Marsman zijn ook onderdeel van het Elftal van de Maand, dat verder bestaat uit Roel Janssen (Fortuna Sittard), Miguel Araujo (FC Emmen), Sean Klaiber, Ryan Gravenberch (allebei Ajax), Mohamed Ihattaren (PSV), Lennart Thy (Sparta Rotterdam) en Klaas-Jan Huntelaar (Ajax).

De Speler van de Maand-verkiezing is een initiatief van de Eredivisie CV, waarbij op basis van meer dan zestig verschillende statistieken een winnaar wordt gekozen.

Owen Wijndal is de beste Eredivisie-speler van 21 jaar of jonger in de maand december. Foto: ESPN/Stefan Timmer

