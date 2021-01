Sébastien Haller mag zich met zijn transferbedrag van 22,5 miljoen euro de duurste Ajax-speler ooit noemen. De 26-jarige spits, die vrijdag door de Amsterdammers is overgenomen van West Ham United, neemt het record na 12,5 jaar over van Miralem Sulejmani.

Voor Sulejmani werd in de zomer van 2008 een transfersom van 16,25 miljoen euro overgemaakt naar sc Heerenveen. Sindsdien werd door Ajax niet meer zo'n hoog vast bedrag betaald voor een speler.

In de afgelopen jaren werden wel bedragen uitgetrokken die in de buurt kwamen van het recordbedrag dat voor Sulejmani werd neergelegd. Zo kostten Edson Álvarez, Quincy Promes, Antony en Daley Blind allemaal tussen de 15 en 16 miljoen euro.

Het is voor Haller de derde keer in zijn loopbaan dat hij met zijn komst een clubrecord breekt. Dat gold voor zijn overgang van FC Utrecht naar Eintracht Frankfurt in 2017 (7 miljoen euro) en voor zijn overstap van Frankfurt naar West Ham in 2019 (50 miljoen euro).

Miralem Sulejmani (rechts) was een aankoop van Marco van Basten Miralem Sulejmani (rechts) was een aankoop van Marco van Basten Foto: Pro Shots

Haller is ook duurste Eredivisie-speler ooit

Met zijn transfer naar Ajax is Haller ook de duurste Eredivisie-speler ooit. In dat lijstje domineren de Amsterdammers en is Mateja Kezman - hij ging in 2000 voor 14 miljoen euro van FK Partizan naar PSV - de duurste niet-Ajacied.

Haller wordt bij Ajax gezien als de oplossing voor het spitsenprobleem. Trainer Erik ten Hag, die de geboren Fransman kent uit hun gezamenlijke tijd bij FC Utrecht, kan wegens blessures niet beschikken over Lassina Traoré, Klaas-Jan Huntelaar en Brian Brobbey.

Komende zondag hervat Ajax het Eredivisie-seizoen met de wedstrijd tegen PSV in de Johan Cruijff ArenA. De topper begint om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. Haller kan dan waarschijnlijk al debuteren.