Ajax en PSV trappen zondag een maand vol Eredivisie-toppers af. Analisten Jan van Halst, Leonne Stentler en Aad de Mos blikken aan de hand van vijf stellingen vooruit op de krakers in januari. "PSV wint zondag al van Ajax en staat aan het eind van deze maand bovenaan."

1. Dankzij het vele wisselen van trainer Roger Schmidt begint PSV als de fitste en beste ploeg aan de toppers.

Van Halst, analist en oud-speler Ajax: "Daar lijkt het wel op. Kijk naar de vele blessures bij Ajax. Ik vind zijn aanpak geweldig. In Nederland is zijn manier van werken een vorm van innovatie."

"Hij heeft de kern van PSV, die bestaat uit zo'n twaalf tot dertien spelers, heel breed gemaakt. Het is voor hem wel cruciaal om zijn beleid goed uit te leggen aan de spelersgroep, maar ook dat heeft-ie uitstekend gedaan. Iedere speler weet waar hij aan toe is en ik heb geen wanklank gehoord."

Stentler, analist en oud-speler Ajax en Oranjevrouwen: "Hoewel er vooraf wat vraagtekens waren, kunnen we nu concluderen dat zijn aanpak uitstekend werkt. Gemiddeld gezien heeft PSV de minste rustdagen gehad, dus ergens moest Schmidt ook wel zoveel rouleren."

"Zijn aanpak wordt breed gedragen door de spelersgroep, dat overbrengen is ook een kwaliteit. Ze geloven in zijn aanpak, kijk bijvoorbeeld naar de situatie rond Mohamed Ihattaren. Het laat zien dat hij vertrouwen geniet en steeds meer krediet opbouwt."

De Mos, oud-trainer Ajax en PSV: "Alles wat Schmidt doet is verfrissend. Voor mensen die hem al langer volgen is zijn manier van werken geen verrassing. Zijn aanpak werkt overal en dus ook bij PSV."

Mohamed Ihattaren viert zijn treffer tegen FC Utrecht met trainer Roger Schmidt. Mohamed Ihattaren viert zijn treffer tegen FC Utrecht met trainer Roger Schmidt. Foto: ANP

2. Ajax had met dit spelersmateriaal al veel meer afstand van PSV en Feyenoord moeten nemen.

Van Halst: "Eens, vooral als je kijkt naar breedte van de selectie. Als Ajax punten verspeelt tegen FC Groningen, FC Twente en Willem II is dat puur een mentale kwestie."

Stentler: "Misschien als alle spelers fit waren geweest. Het is makkelijk om te zeggen dat David Neres en Mohammed Kudus heel erg werden gemist, maar het is natuurlijk wel zo. Qua spelersmateriaal ontlopen Ajax en PSV elkaar niet veel, al heb ik nu met Sébastien Haller erbij wel weer het gevoel dat Ajax op dat gebied een klein beetje voorligt."

De Mos: "Oneens. Ajax heeft te veel zwakke punten. Kijk naar het centrum van de verdediging. Perr Schuurs is geen speler voor Ajax. Het meest schokkende van alles vind ik nog dat Ajax nu al niet meer zonder Ryan Gravenberch kan. Het oogt soms zo wankel. Wat dat betreft zijn ze minstens net zo kwetsbaar als Feyenoord en PSV."

Ajax deed met Sébastien Haller de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis. Ajax deed met Sébastien Haller de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis. Foto: Photo Ajax/Jasper Ruhe

3. Het plotselinge ontslag van Arne Slot is funest geweest voor de titelkansen van AZ

Van Halst: "Oneens, AZ heeft daarvoor al veel punten verspeeld. Het goede spel is hetzelfde gebleven, maar ook onder Slot was dat niet altijd even indrukwekkend. Ik vind het te makkelijk om alleen te kijken naar de trainer."

Stentler: "Niet het ontslag van Slot, maar die gelijke spelen aan het begin van het seizoen waren funest. De talenten bij AZ spelen wat wisselvallig. Calvin Stengs heeft lang de tijd nodig gehad om weer een beetje de oude te worden, maar bij vlagen zien we nu weer zijn kwaliteiten."

"Hetzelfde geldt voor Myron Boadu. Misschien is dat ook aan het gekke coronaseizoen te wijten. Teun Koopmeiners lijkt daar geen last van te hebben en blijft altijd steady."

De Mos: "Oneens. AZ heeft dit seizoen onder Slot meer punten verspeeld dan onder Pascal Jansen. Ook bij AZ blijft de kwetsbaarheid achterin. Bovendien vertoont de ploeg onvolwassen gedrag bij een voorsprong. Opeens beginnen ze dan achteruit te lopen en er is niemand binnen het team die op dat moment opstaat."

"Wellicht heeft dat met de jeugdigheid van de ploeg te maken, maar het moet ook in je karakter zitten. Bij AZ vinden ze elkaar allemaal leuk, lief en aardig."

Pascal Jansen nam in december bij AZ het roer over van Arne Slot. Pascal Jansen nam in december bij AZ het roer over van Arne Slot. Foto: Pro Shots

De stand in de Eredivisie 1. Ajax 14-34 (+42)

2. PSV 14-33 (+22)

3. Feyenoord 14-29 (+17)

4. Vitesse 14-29 (+12)

5. AZ 14-27 (+13)

4. Het Feyenoord van trainer Dick Advocaat is te afhankelijk van Steven Berghuis

Van Halst: "Dat klopt. Feyenoord bleek niet in staat om het grote aantal blessures op te vangen. Met alle beperkte middelen is de huidige derde plek zelfs een groot compliment waard. PSV en Ajax kunnen investeren, terwijl Feyenoord alleen maar pleisters kan plakken."

Stentler: "Eens. Het is voor Advocaat fijn dat er nu weer mensen terugkomen, maar het blijft behelpen. Mark Diemers moet opeens volle bak spelen, terwijl hij eigenlijk voor de breedte is gehaald. Hetzelfde geldt voor Bryan Linssen, die lang de tijd nodig heeft gehad om op stoom te komen. Het zou heel knap van Feyenoord en Advocaat zijn als ze die derde plek weten vast te houden."

De Mos: "De hamvraag is: kan Lucas Pratto de hoge verwachtingen inlossen en Berghuis ondersteunen? Het zou zomaar kunnen dat Feyenoord straks wordt gelanceerd als ze de eerste topper tegen Ajax winnen. Feyenoord begint als de underdog aan de reeks toppers en vanuit die rol opereert Advocaat het beste."

Het Feyenoord van trainer Dick Advocaat begint als nummer drie aan de reeks Eredivisie-toppers. Het Feyenoord van trainer Dick Advocaat begint als nummer drie aan de reeks Eredivisie-toppers. Foto: Pro Shots

5. Ajax staat ook aan het eind van deze maand nog bovenaan in de Eredivisie

Van Halst: "Ze zijn het aan hun stand verplicht, maar ik heb er erg mijn twijfels over. Tussendoor gaat Ajax ook nog even op bezoek bij Fortuna Sittard en op een donderdagavond ontvangen ze Willem II. Dat zijn van die banenschillenwedstrijden waar ze ook makkelijk over uit kunnen glijden."

Stentler: "Nee, PSV wint zondag al van Ajax en staat aan het eind van deze maand bovenaan. In de laatste duels zag het er bij Ajax niet goed uit, terwijl PSV een stijgende lijn te pakken heeft. Ik wil niet zeggen dat PSV dan ook meteen kampioen gaat worden. Mede door corona is het zo'n raar seizoen. De topclubs gaan nog op vreemde momenten punten laten liggen."

De Mos: "PSV sluit januari als koploper af. Schmidt gaat met zijn ploeg zondag al winnen in Amsterdam. Als PSV straks koploper is, wil ik het nog wel eens zien. In dat geval komt er weer een heel andere druk bij kijken, waardoor de krachten weer kunnen verschuiven."