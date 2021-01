Ajax heeft zich voor een recordbedrag versterkt met Sébastien Haller, zo bevestigt de Amsterdamse club vrijdag. De 26-jarige Ivoriaanse spits komt over van West Ham United en kost 22,5 miljoen euro. Niet eerder legde Ajax zo veel geld neer voor een speler.

Het record stond op naam van Miralem Sulejmani, voor wie in de zomer van 2008 een vast bedrag van 16,25 miljoen euro werd betaald. De 22,5 miljoen euro voor Haller wordt naar verluidt uitgesmeerd over een langere periode.

Haller, die een contract tot medio 2025 tekent in de Johan Cruijff ArenA, is een bekende van Ajax-trainer Erik ten Hag. De twee werkten in de seizoenen 2015/2016 en 2016/2017 samen bij FC Utrecht, waar Haller naam maakte als spits.

De geboren Fransman kwam namens de Domstedelingen tot 51 goals in 98 wedstrijden, wat hem in de zomer van 2017 een transfer naar Eintracht Frankfurt opleverde, waar hij eveneens goed presteerde. Twee jaar later werd hij voor liefst 50 miljoen euro - ook dat was een clubrecord - aangetrokken door West Ham.

Bij de Premier League-club kwam Haller in zijn eerste seizoen tot zeven treffers in 34 wedstrijden. Dit seizoen staat de teller na negentien duels eveneens op zeven doelpunten.

Sébastien Haller maakte als speler van FC Utrecht indruk in de Eredivisie. Foto: Pro Shots

Komst Haller geeft Ajax voorin meer opties

Haller wordt bij Ajax als oplossing gezien voor een spitsenprobleem. Eerste spits Lassina Traoré, Klaas-Jan Huntelaar en Brian Brobbey zijn momenteel allemaal geblesseerd en Danilo Pereira is verhuurd aan FC Twente.

In de afgelopen seizoenen speelde Dusan Tadic meestal centraal in de aanval, maar dit seizoen start de Serviër vrijwel altijd aan de buitenkant.

Haller kan komende zondag al zijn debuut maken voor Ajax, dat het Eredivisie-seizoen dan hervat met de topper tegen nummer twee PSV. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.

