Lasse Schöne heeft zijn aflopende contract bij Genoa laten ontbinden, bevestigt zijn zaakwaarnemer donderdag in gesprek met VI. De Deense middenvelder was bij de club uit de Serie A op een zijspoor beland en kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe uitdaging.

De 34-jarige Schöne verruilde Ajax in de zomer van 2019 voor Genoa en speelde sindsdien 34 officiële wedstrijden. Dit seizoen kwam Schöne nog geen enkele keer in actie, omdat de Italiaanse laagvlieger hem niet inschreef voor de competitie. Hij speelde zijn laatste officiële wedstrijd in juli 2020.

"Lasse kan op zoek naar een club waar hij weer lekker aan het voetballen kan komen", zegt zijn zaakwaarnemer Revien Kanhai. "Hij is topfit, heeft elke dag voluit kunnen trainen en wil zich in de komende maanden weer goed op het veld laten zien, met een plek in de selectie van Denemarken richting het EK als een belangrijk doel."

Het over het algemeen teleurstellend verlopen anderhalf jaar in Italië was Schönes eerste buitenlandse avontuur. De Deen begon zijn loopbaan in 2005 bij sc Heerenveen en speelde nog voor De Graafschap en NEC voor hij in de zomer van 2012 transfervrij de overstap maakte naar Ajax.

In Amsterdam boekte Schöne verreweg de grootste successen uit zijn loopbaan. Met Ajax werd hij drie keer landskampioen, won hij de TOTO KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. In het seizoen 2018/2019 had Schöne als basisspeler een cruciale bijdrage aan het bereiken van de halve finales van de Champions League.

Het is nog niet duidelijk waar de toekomst van Schöne ligt. Kanhai: "Hij is afhankelijk van de beperkte opties in de winterse transferperiode en de negatieve financiële omstandigheden als gevolg van de coronacrisis. We zullen samen gaan bekijken wat de juiste stap is nu."