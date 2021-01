Ajax en hoofdsponsor Ziggo hebben hun samenwerking donderdag met een jaar verlengd. De nieuwe overeenkomst loopt tot en met juni 2023 en bevat de optie om verder te verlengen tot en met juni 2025.

De voorwaarden van het contract - Ajax krijgt jaarlijks een vast bedrag van 9 miljoen euro en maximaal 3 miljoen euro aan bonussen - veranderen niet. De langere samenwerking is voor Ajax extra goed nieuws in coronatijd.

"We zijn dankbaar dat Ziggo vertrouwen uitspreekt in onze samenwerking. Deze verlenging is een bevestiging van hun loyaliteit", zegt commercieel directeur Menno Geelen op de website van Ajax. "De manier waarop onze hoofdsponsor zich richting ons opstelt in deze lastige periode is bewonderenswaardig."

De naam van Ziggo prijkt sinds januari 2015 op de shirts van Ajax en Jong Ajax. Het bedrijf volgde Aegon op, dat in de zes jaar daarvoor hoofdsponsor was. Eerder was ABN AMRO jarenlang hoofdsponsor van de Amsterdammers.

Waarschijnlijk volgt op korte termijn meer groot nieuws bij Ajax, dat op het punt zou staan om de selectie te versterken met Sébastien Haller. De spits komt vermoedelijk voor een recordbedrag van zo'n 20 miljoen euro over van West Ham United.

